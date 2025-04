Czudek končí v Opavě: Bolí to, ale jdu dál. Nový šéf vsadil na špatné koně

Třináct let coby kouč, posléze i jako sportovní manažer a šlus. Ikona opavského basketbalu Petr Czudek definitivně odchází z klubu po úterním jednání s představenstvem BK Opava. „Dnes jsem skončil. Šel jsem se projít do lesa. Bolí to, ale jdu dál,“ řekl pro iSport Czudek, který dovedl Slezany v roce 2023 k titulu.

Od bájného vítězství v lize téměř před dvěma lety už to šlo s „Czudkovou Opavou“ z kopce. To označení berte s nadsázkou, ale málokterý trenér v českém profesionálním prostředí je tolik spjat s jedním klubem, jako Petr Czudek s BK Opava. Teď je jedna velká basketbalová etapa u konce.

„Když jsem se balil, měl jsem plné auto, i když byly nedávno povodně a spousta věcí se vyházela. Měl jsem slzy v očích. Opava je srdcovka. Když vezmu i minižáky, tak jsem byl v klubu skoro třicet let,“ řekl Czudek, který si šel po jednání s vedením klubu vyčistit hlavu do lesa.

Jako hráč strávil v Opavě ve třech etapách dohromady osm let. Pak dalších třináct sezon cepoval hráče coby kouč a stal se i sportovním manažerem. Když ještě sám dával hře myšlenku na palubovce, stal se dokonce basketbalistou roku 1997. V pozici trenéra dokázal přelstít hegemona z Nymburka. Však za ním taky povětšinou česká parta v týmu vždy stála. Na partě se taky postavil titul v roce 2023 kolem stálic, jakými byli Jakub Šiřina, Luděk Jurečka nebo Martin Gniadek.

„Samozřejmě parta zůstala, ale mám pocit, že se to už trošičku rozbilo. Taková ta rodina, co tam bývala, už není. Ostatní to mohou vnímat jinak. Jsem vděčný za šanci, kterou jsem tam dostal. Byly to úžasné roky. Možná si sedneme s fanoušky na pivko a pokecáme,“ posteskl si třiapadesátiletý kouč.

Czudek válčil s vedením

Po titulu už to taková idylka nebyla. V minulé sezoně Opava skončila nečekaně ve čtvrtfinále play off. Vyřazení bolelo o to víc, že přišlo od regionálního rivala NH Ostrava. Letos měla přijít náprava, ale výsledek je stejný. Jen místo Ostravy se tentokrát katem stalo Olomoucko.

Navíc všichni věděli o válce mezi Czudkem a některými postavami ve vedení klubu v čele s tehdejším předsedou představenstva Radimem Vysockým. Obě strany měly diametrálně rozdílný názor na chod klubu. V únoru jsme vás informovali, že si Czudek měl vybrat, zda setrvá v pozici kouče nebo sportovního manažera. Vybral si druhou variantu, ale spíše se zdálo, že by někteří byli raději, kdyby z klubu odešel úplně. To se také stalo po úterní schůzce představenstva klubu na konci sezony.

„Byl jsem pozvaný na zasedání představenstva, kde mi nový předseda Viktor Cvek nabídl placenou dovolenou do konce června. To je doba trvání mé smlouvy. Taky mi bylo sděleno, že Radim Vysocký pokračuje ve funkci výkonného ředitele. Tím pádem bylo pro mě zbytečné se do konkurzu na pozici sportovního ředitele hlásit,“ vysvětlil Czudek.

Vysocký sice v únoru po nátlaku veřejnosti opustil pozici předsedy představenstva, ale v klubu by měl nadále pokračovat.

„Jednání bylo korektní. Viktor se snaží vše narovnat. Dívá se na situaci z jiného úhlu. Konečně je v představenstvu někdo, kdo basketbal hrál a rozumí mu. Každopádně jsem mu řekl, že vsadil na špatného koně. To je ale jen můj názor, nikde není řečeno, že budu mít pravdu,“ prohlásil Czudek ohledně rozhodnutí svého někdejšího svěřence Cveka k setrvání Vysockého v představenstvu.

Co dál? Nejspíš pauza

Po třinácti letech u A-týmu tak přichází něco nového. Změní se kabát jednoho z předních basketbalových klubů v Česku. Je však otázkou, zda se třeba Czudek nevrátí do Opavy jako trenér některého ze soupeřů.

„Ještě nevím, co bude dál. Vypadá to, že si dám roční pauzu. Nemám v sobě ani vyřešené čtvrtfinále, ze kterého jsme vypadli. Je to hodně emocí najednou. Teď nakrmím psa a pojedu do divadla. Zkusím to přebít jinými aktivitami,“ má jasno někdejší asistent u české reprezentace.

A kdo přijde na jeho trenérské místo? Nejvíce se už několik měsíců skloňují jména Czudkových asistentů v Opavě Kryštofa Vlčka a Davida Zacha.

„Těžko predikovat, protože budou nejprve vybírat sportovního manažera, ale osobně si myslím, že budou jmenovat někoho z těchto dvou trenérů,“ doplnil Czudek.