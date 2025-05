Jde o podvod? V draftové loterii NBA se nečekaně raduje Dallas. Výsměch od LeBrona

Draftová loterie NBA je minulostí. Spousta klubů si dělala laskominy na první místo, které by skoro zákonitě znamenalo výběr megatalentu z Duke University Coopera Flagga. Sám 206 centimetrů vysoký čahoun v Chicagu byl přítomen, aby z první ruky viděl, kdo si jej v červnu asi vybere. Těmi šťastnými jsou nakonec Dallas Mavericks, což má svou symboliku poté, co organizaci během této sezony opustila slovinská star Luka Dončič. Objevují se ale hlasy, které regulérnosti loterie nevěří…

Je to alchymie a náhoda, kdy v osudí jsou pingpongové míčky a existuje 1001 možných kombinací, které loterijní automat může vyplivnout. Dallasu se letos dávaly šance na první místo v draftu 1,8 procenta, přesto se Mavs radovali v čele s jedním z viceprezidentů klubu Rolandem Blackmanem. Bývalá hvězda NBA byla totiž ambasadorem Dallasu na celém ceremoniálu. Blackman po vyhlášení výsledků ukázal nefalšovanou radost. Nečekané štěstí může ambice texaského klubu do budoucna notně pozměnit směrem k lepšímu.

Má to ale jeden háček. Za mořem se o regulérnosti loterie pochybuje. Sociální sítě byly zaplaveny pochybovačnými komentáři. Přisadil si i slovutný LeBron James, který se celé akci vysmál. Uznávaný sportovní reportér NBA Shams Charania jen poznamenal, že je to neuvěřitelné. Nesouhlas s loterií vyslovil i hráč Miami Kevin Love.

Zdá se, že radost v Dallasu to ale nezkalí. „Naskočila mi husí kůže. Mavericks nyní mohou vyzařovat pozitivní energii. Je to důležité nejen pro naše fanoušky, ale také pro naši obchodní komunitu a naše zaměstnance. Zase se mohou dít velké věci a my budeme u toho,“ vzkázal Blackman a předeslal, že NBA je taky velký byznys. Jednička draftu je vždy v záři reflektorů. Dresy a suvenýry s jejím odkazem jdou na dračku. A tyto aspekty právě pochybnosti přiživují a objevily se i názory, že je celá loterie předem domluvená, protože Dallas v únoru pustil do Los Angeles Lakers Luku Dončiče výměnou za Anthonyho Davise.

Mnozí odborníci Dončičovi předpovídali, že z Texasu nikdy neodejde. Jenže se stalo. Dle komunity NBA se jednalo o jednu z nejneočekávanějších výměn v historii soutěže. A najednou velmi nečekaně Mavs vyhrají loterii, aby si pořídili jinou hvězdnou figurku do své franšízy? Konspirátorům a spekulantům pochopitelně nahrává fakt, že celý los se koná za zavřenými dveřmi. Celý basketbalový svět pak může jenom sledovat výsledkovou show.

Draft NBA 2025 se uskuteční 25. a 26. června a možnost, že by si Dallas nevybral Coopera Flagga se rovná téměř nule. Flagg je považován za budoucí megahvězdu NBA. Osmnáctiletý hráč působí nejčastěji na pozici křídla a narostl do výšky 206 centimetrů. V této sezoně v rámci prestižní vysokoškolské ligy NCAA, kde se rekrutují ty největší americké hvězdy do NBA, má průměr 19, 2 bodu na zápas. Přidává 7, 5 doskoku a 4, 2 asistence.

Je nominován na několik individuálních ocenění, včetně ceny pro nejlepšího hráče NCAA. Proti hvězdám NBA už se vlastně neztratil. Loni před olympiádou v Paříži pořádal americký tým kemp v Las Vegas. Flagg byl součástí týmu, který hrál proti olympijskému výběru a reference na jeho výkon šly více než uspokojivé.

Jeho jméno se teď mezi fanoušky Dallasu skloňuje logicky víc než to Dončičovo po trpkém odchodu. Už teď se hovoří o tom, že spolu s Davisem a uzdraveným Kyrie Irvingem vytvoří trio, které z Mavs udělá jednoho z favoritů na titul v celé NBA, ale na to je možná příliš brzy.

„Jsem šťastný za fanoušky. 1. února téměř spadl internet, když Luka Dončič odešel. Tentokrát si pro příznivce Mavs nedokážu představit lepší den. Je to něco speciálního,“ rozplýval se generální ředitel Dallasu Rick Welts.

„Bude nejnebezpečnější jednička za poslední roky. Je to jen o něm, jestli se vyšplhá až do Síně slávy NBA,“ řekl na adresu Flagga novinář Kevin O'Connor. V nedávném rozhovoru Flaggův kredit navýšil i Kevin Durant. „Flagg může být následujících patnáct let jedním z nejlepších hráčů NBA,“ má jasno čtyřnásobný olympijský vítěz.

Spurs pod svícnem

V záplavě emocí na adresu Dallasu se nesmí zapomínat ani na San Antonio Spurs, které bude na draftu vybírat jako druhé a bude tak nadále stavět exkluzivní výběr. Před dvěma lety získalo coby jedničku draftu Victora Wembanyamu. Loni ze čtvrté pozice šel ke Spurs Stephon Castle. Zajímavostí je, že oba získali ve svých prvních sezonách v NBA ocenění nováček sezony. V San Antoniu se zkrátka s mladými pracuje dobře a přibude další silný článek. Nejpravděpodobněji tak do svých řad získají rozehrávače Dylana Harpera nebo křídelníka Ace Baileyho. Oba jsou přitom na univerzitě spoluhráči v týmu Rutgers Scarlet Knights.

Pořadí výběrů v draftu do NBA

1. Dallas, 2. San Antonio, 3. Philadelphia, 4. Charlotte, 5. Utah, 6. Washington, 7. New Orleans, 8. Brooklyn, 9. Toronto, 10. Houston, 11. Portland, 12. Chicago, 13. Atlanta, 14. San Antonio