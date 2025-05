Boj titánů má vítěze. Zklamaný Jokič zapije žal pivem, SGA čeká válka s bratrancem

Třikrát se stal MVP (nejužitečnějším hráčem) základní části NBA, jednou to dokázal v play off. Tentokrát ale srbský basketbalista Nikola Jokič svůj Denver dál než do čtvrtfinále nedostal. V sedmém klání Nuggets docela jasně padli s Oklahomou a Jokiče zastínil i velký konkurent v boji o MVP letošní sezony Shai Gilgeous-Alexander. „Příštích pár dní bude asi hodně piva,“ řekl hvězdný Srb po rozhodující prohře 93:125.

Jako by porážka v sedmém klání čtvrtfinále play off byla pro Denver symbolem. Jokič a spol. si mají vyhrnout rukávy a začít budovat s trochou nadsázky nový klub.

Vždyť na začátku dubna byl po neuspokojivých výsledcích vyhozen strůjce titulu z roku 2023 Michael Malone. Tento trenér přitom na lavičce Nuggets působil od roku 2015. Na uvolněné místo se pro zbytek sezony posunul jeho asistent David Adelman. Nuggets se sice zvedli, ale šlo asi více o pročištění vzduchu v kabině. Kolikrát si při oddechových časech brával více slovo Jokič než prozatímní trenér. Takhle by to fungovat nemělo.

Navíc organizace vypustila informaci, že nebude prodloužena smlouva ani generálnímu manažerovi Calvinu Boothovi. A navíc je otázkou, k jakým změnám dojde v hráčském kádru, jehož sílu směrem do budoucna zpochybnil i sám Jokič, když se jej novináři po vypadnutí zeptali, zda mohou Nuggets vyhrát další titul v příští sezoně. „Nepodařilo se nám to teď. Kdybychom na to měli, vyhráli bychom letos. Na kdyby ale nevěřím. Prostě jsme letos nevyhráli, takže si myslím, že to nedokážeme,“ pravil otevřeně Jokič.

Je fakt, že Denver dorval sérii proti vítězi základní části Západní konference až do sedmého klání, tam ale popravu favoritů v letošním play off nedokonal. A nepomohla ani velká bojovnost jednoho z klíčových můžu Adelmanovy družiny. Aaron Gordon nastoupil i přes natažené hamstringy. Limity byly znát, přesto posbíral osm bodů a jedenáct doskoků, což nestačilo.

Denver tak podruhé v řadě vypadl v semifinále konferenčního play off a je to považováno za druhou promarněnou příležitost pro Jokiče, který je jako obletovaná star na vrcholu sil.

Souboj těch nejlepších

Symbolicky byla tato série taky soubojem dvou favoritů na cenu MVP pro rok 2025. Byl to totiž duel titánů. Na jedné straně Jokič, na té druhé Gilgeous-Alexander, kterého zná basketbalový svět spíše pod zkratkou SGA. Zarytí příznivci Jokiče samozřejmě nechtějí ani slyšet o tom, že by měl vyhrát Kanaďan v dresu Oklahomy, ale sedmý mač série naznačil, jak to letos je.

Jokič se do toho nedokázal pořádně dostat. Pochopitelně i kvůli nedostatečné podpoře spoluhráčů. Jenže SGA explodoval 35 body a stal se nejlepším hráčem rozhodujícího klání. Je potřeba ještě větší srovnávání? Když Kanaďan odcházel sedm minut před koncem za jednoznačného stavu střídat, dostalo se mu zaslouženého aplausu. To byl ikonický moment pro favorita na cenu MVP.

Střídat poměrně brzy před koncem utkání si mohl dovolit. Oklahoma v tu chvíli vedla o 38 bodů, nakonec zvítězila rozdílem 32 bodů, což je sedmý nejvyšší rozdíl v rozhodujícím zápase play off NBA v dějinách soutěže.

Pro SGA dojde na pikantní konferenční finále proti Minnesotě. Za Timberwolves totiž hraje jeho bratranec Nickeil Alexander-Walker. „Bude to velká zábava. Je těžké si to vůbec představit, protože jsme si hodně blízcí. Je doslova jako můj bratr. Prošel se mnou každou etapu života od studia až po účast v NBA. Že se teď postavíme proti sobě v takové situaci je zvláštní, ale těším se,“ pronesl SGA před rodinným duelem s Minnesotou.

Už dříve bylo jasné, že druhou sérii ve finále Východní konference obstarají Indiana Pacers a New York Knicks. Zatímco Indiana a Minnesota vyhlížejí první titul NBA v historii organizace, Oklahoma se radovala jedinkrát v roce 1979 a Knicks dvakrát v letech 1970 a 1973. Ať vyhraje letošní NBA kdokoliv, bude to svátek po všech směrech.