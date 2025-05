Prohrát s Knicks je jako smrt, lituje hvězda Bostonu po krachu. Fanoušci chtějí hlavu kouče

Letošní play off NBA se tváří jako gilotina pro favority. Ze hry už je nejlepší tým Východní konference Cleveland a v noci z pátku na sobotu skončila sezona i basketbalistům Bostonu. Obhájce titulu se tak loučí už ve čtvrtfinále. „Je zvláštní končit sezonu už v polovině května,“ hlesl po zápase rozehrávač Celtics Jaylen Brown.

Tak tohle se nepovedlo. V Madison Square Garden museli hráči Bostonu vyhrát, aby si vynutili rozhodující sedmý mač, jenže k tomu měli extrémně daleko. Debakl 81:119 od newyorských Knicks jim vlastně ani nedal pořádně šanci třeba v závěru ještě zatopit a porvat se o pokračování série.

Vypadalo to, že Boston snad tuto sérii nemůže zvládnout a někdo favorita zaklel. Průšvih započal už na začátku klání s Knicks. První dva duely Brown a spol. padli titěrným rozdílem, byť třeba vedli i o dvacet bodů. A když se v pokročilé fázi série zranil Jayson Tatum jako největší hvězda Bostonu, byla to, zdá se, poslední kapka.

Ne, že by se Tatumovi v sérii obzvlášť dařilo, ale pořád to byla důležitá složka Celtics. Jenže Knicks brilantně bránili a kvartet Brunson, Towns, Bridges a Anunoby ukázal, že si v play off nezadá ani s těmi největšími soupeři. „Prohrát s Knicks je jako smrt, ale vždycky mě učili, že existuje život i po smrti,“ vyhrknul ze sebe v emocích po zápase Brown. Při absenci Tatuma hlavní lídr týmu.

Brzký konec posledních šampionů NBA pochopitelně může otřást s pořádky v celé organizaci. Mnozí fanoušci si začali přát hlavu kouče Joe Mazzully. Jeden z fanoušků si dokonce přinesl na šesté utkání transparent s nápisem: „Vyhoďte Mazzullu.“

Velká věc pro Knicks

Šestatřicetiletý kouč byl loni omámen úspěchem, letos zažívá opak, ale na tiskové konferenci po zápase svůj tým jako správný vůdce smečky podržel. „Pro mě to není o našich klucích. Dělali, co mohli. Musím smeknout klobouk před Knicks. Je potřeba říct, že odehráli skvělou sérii. Tom Thibodeau je taky skvělý kouč,“ složil poklonu svému protějšku Mazzulla.

Pro Knicks je postup do konferenčního finále velká věc. Vždyť po základní části tým kolem Jalena Brunsona byl třetí, velké šance se mu v konfrontaci s Bostonem či Clevelandem nedávaly. Jenže najednou je finále Východní konference mezi Knicks a Indianou Pacers, která Cavs dokázala vyřadit. A to je ještě na západě krok od výpadku další velký favorit po základní části z Oklahomy. Ta se trápí s Denverem Nikoly Jokiče.

„Myslím, že od začátku do konce jsme byli skvělí. Celtics jsou výborný tým na obou stranách hřiště. Hrají svým stylem, ať se děje cokoliv, takže vám nic nenabídnou. Musíte si to zasloužit a my si to zasloužili,“ řekl kouč Thihodeau. Zároveň však připustil, že práce ještě nekončí.

Naposledy Knicks opanovali NBA v roce 1973 s legendárním Willisem Reedem. Postup do finále konference pak Newyorčané naposledy slavili v roce 2000 a byl u toho tehdy jako hráč tatínek Jalena Brunsona Rick. „Je to super. Táta přijde o primát, že byl v posledním týmu Knicks, který tohle dokázal, to se mu nebude líbit,“ žertoval Brunson, který si v rozhodujícím klání připsal 23 bodů a společně s Anunobym tak dotáhli Knicks k vítězství jako nejlepší střelci utkání.

Ať je to, jak chce, letos dojde na zajímavou rošádu na královském trůnu NBA. Tři celky semifinále už jsou známy. Na východě si to rozdají Knicks a Pacers. Na západě má už své jisté Minnesota Timberwolves, která čeká, koho jí poslední mač čtvrtfinálové série mezi Denverem a Oklahomou připlete do cesty.

