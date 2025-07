Suns odepsali Duranta a Booker bude nejlépe placeným hráčem NBA. Kolik vydělá?

Od chvíle, co jej v roce 2015 Phoenix v prvním kole draftu vybral jako celkově třináctého v pořadí, nehrál Devin Booker jinde. Nyní hvězdný rozehrávač dostal po deseti letech v organizaci dárek. Bude nejlépe placeným hráčem NBA, co se týče průměrné roční gáže. Suns s ním prodloužili kontrakt o dva roky v celkové výši 145 milionů dolarů (zhruba tři miliardy korun).

V první řadě je důležité neplést si hvězdu NBA s jiným Devinem Bookerem, který coby pivot naposledy slavil německý titul s Bayernem Mnichov. Jde jen o shodu jmen.

Jako první o prodloužení smlouvy jednoho z elitních střelců NBA přišel web ESPN a novinář Shams Charania. Bookerovi nyní zbývá celkově do konce smlouvy ještě pět let. Během nic si vydělá 316 milionů dolarů.

To je odměna pro lídra klubu, který zdaleka v poslední sezoně NBA nenaplnil očekávání. Suns se totiž nedostali ani do play off. Za jeho branami zůstali o jediné místečko, ale jejich místenka měla být úplně jinde. Zatímco Booker se ale dočkal tučné gáže, trenér Mike Budenholzer šel od válu. Na výběru nového kouče Jordana Otta (někdejší asistent v Clevelandu) měl dle zámořských médií vliv i sám Booker.

Suns se však nemění jen na postu kouče. Pryč je Kevin Durant, kterého získal Houston. Opačným směrem putovali do kabiny za Bookerem Jalen Green, Dillon Brooks a také desítka letošního draftu Súdánec Chaman Maluach.

Bookerovi se každopádně nemůže upřít, že i v neúspěšné sezoně dřel. V průměru si připsal 25, 6 bodu, 7, 1 asistence a 4, 1 doskoku na zápas. Celkem zasáhl do 75 střetnutí a odehrál přes 37 minut. Pro Suns je nadále panem nepostradatelným. Čtyřikrát v kariéře byl nominován do prestižních All-Star Games a dvakrát vyhrál Olympijské hry v rámci amerického dream teamu v letech 2021 a 2024.

Srovnání hledejme u nejlepšího basketbalisty uplynulé sezony. Shai Gilgeous-Alexander se stal nejužitečnějším hráčem základní části sezony a posléze i finálové série. Jeho chlebodárce Oklahoma ohlásila před několika dny, že prodlužuje s hvězdným Kanaďanem smlouvu, kde si ročně měl přijít na 71, 25 milionu dolarů. Booker je nyní na 72, 5 milionech za rok, takže SGA trumfnul.