Satoranský na startu NBA: Máme na finále konference. Co říká na posily?

Příprava mu dost naznačila. Průměrně 17 odehraných minut a vždy připraven, aby byl schopen po příchodu z lavičky ihned udeřit. „Je vidět, že mám jinou pozici a že jsem si vybudoval nějaký respekt. Pozitivní je i výkon naší druhé pětky, která se rychle sehrála, a doufám, že té první pomůžeme. Dlouho jsme neměli tak kvalitní lavičku,“ říká Tomáš Satoranský. Do třetího ročníku v NBA, kdy se bude rvát o novou smlouvu, vstoupí v noci ze čtvrtka na pátek v Miami.

Jak velké osobní očekávání máte před třetí sezonou v NBA?

„Očekávání mám to nejvyšší, že budu dobrou součástí týmu a moje role bude veliká. Hlavně ve druhé pětce, když budeme na hřišti a budu pomáhat spoluhráčům kolem sebe. Je ale hodně náročné se na něco připravit v NBA, vím, že se vše může změnit ze dne na den. Hlavní je zůstat mentálně silný a myslím, že už tu mentalitu mám. Dokážu udržet chladnou hlavu, i když se nedaří.“

S vaším konkurentem Austinem Riversem se vám během přípravy hrálo dobře?

„Od začátku jsem si myslel, že Austin je skvělý hráč jeden na jednoho a umí si vytvořit vlastní střelu. A to se potvrdilo. Naopak mě i překvapil, jak hraje týmově a jak správná rozhodnutí dělá na hřišti. Je to sice před začátkem sezony, ale myslím, že je to velmi chytrý hráč, hraje se nám dobře a dobře se nacházíme. Vyzdvihl bych ale i Jeff a Greena, který má hodně zkušeností. Je to čtyřka, která může hrát na více pozicích, a to je teď v NBA hodně moderní.“

Pomohlo vám k rychlému naskočení zpět do NBA i vystoupení v reprezentaci?

„Ano, všechno, co se stalo během off season, mi pomohlo. Natrénováno jsem měl dost a v nároďáku pak bylo hodně hry pět na pět, takže jsem se nemusel už moc před kempem rozehrávat. Trochu jsem se nesl na pozitivní vlně z postupu na MS. Rozdíly sice mezi Evropou a NBA jsou, ale jelikož to už je moje třetí sezona, tak jsem se rychle přepnul.“

Jak se tedy projevuje vaše mazáctví a zvýšený respekt v týmu?

(směje se) „Už nemusím nosit žádné batohy nebo vody… nic takového. Je tam asi vidět respekt nováčků, kteří přijdou do týmu, a já se jim zase snažím pomáhat v některých herních situacích… Je to dané tím, že spoluhráči už vědí, co ode mě očekávat, a vědí o mých kvalitách. Pocítil jsem, že na mě v zápasech více spoléhají. Že bych si ale hrál na nějakého veterána, to určitě ne.“

Projevila se v přípravě i zlepšená střelba z dálky, kterou jste během léta piloval?

„No, naopak mi to padalo spíše méně. Myslím ale, že je to zaviněné tím, že jsem měnil balony a trvalo déle, než jsem si zvykl. To se ale projeví časem. Trenér nás hodně tlačí, abychom stříleli co nejvíc trojek, protože čísla ukazují, že takhle hrají ty nejlepší týmy, a my máme hodně kvalitních střelců. Z minulého ročníku mám určitě sebevědomí na to, abych dával hodně trojek a udržel si dobré procento. Budu se o to určitě snažit.“

Takže třeba i posunout váš rekord 25 bodů za zápas, který jste vloni vzal Jiřímu Welschovi?

„Já si nikdy nedávám tyhle jednotlivé cíle, že budu překonávat rekordy. Ani minulý rok jsem si je nedával. Překonal jsem to během šňůry, kdy se mi dařilo, ale nebyl to žádný plán. Uvidíme, jak se věci skloubí, jestli budu mít dobrý zápas, ale do něj s tím nejpůjdu. Jde mi o výhry.“

Jaký byl vzkaz kouče Brookse o sestavě před začátkem ligy?

„Myslím, že první pětka je jasná… To se v NBA s hráči, kteří jdou z lavičky, už pak moc neřeší, kdo bude nebo nebude hrát. Už tak, jak trénujeme a jak to hráč může ze zápasů vidět, tak první a druhá pětka je daná a bude se to asi měnit, jenom když nastane zranění.“

Hvězda Howard pořád vtipkuje

Pro vás to bude zlomová sezona i tím, že bojujete o nový kontrakt. Vnímáte to tak?

„Asi ne. Je pravda, že mi to hodně lidí připomíná, a vidíte, ta otázka je zase tu… (směje se) Snažím se kontrolovat to, co dokážu, to znamená dobře trénovat, zlepšovat se ve hře, mít lepší pozici a nepřemýšlet o tom, co se stane po sezoně. V kariéře se mi jen potvrdilo, že když má člověk takový přístup a pozitivní myšlení, tak se stávají dobré věci. Radši se tedy nezaobírám tím, co se může stát, kdyby mi ta sezona nevyšla, a snažím se mít spíš pozitivní přístup.“

Aniž bychom to přivolávali, nezjišťoval jste u svého agenta Phillipa Paruna, jestli se vám neozvali i nějací jiní zájemci?

„To je asi jeho celoroční práce, zjišťovat, připravovat se na budoucnost a neřešit to na poslední chvíli. Phillip s mým agentem v Americe to určitě řeší, prozkoumávají trh a sledují, co bude možné po sezoně. Já s nimi o tom komunikuji, ale nemluvím o konkrétních týmech, nechávám to na čas až po sezoně. Už jsem se tím netajil: má hlavní motivace je zůstat v NBA, jak nejdéle to půjde, a pokud by to nevyšlo, tak se soustředit na nabídky z Evropy. Konkrétně tedy nic nemám, ale vím, že Phillip s Alexem na tom pracují během celé sezony a připravují se na to.“

S kým jste si v týmu sednul místo Marcina Gortata, který byl vytrejdován do Clippers?

„Řekl bych, že právě s Jeffem Greenem, který přišel z Clevelandu. Má hodně zkušeností, je to velmi chytrý hráč a já mám vždy dobré vztahy s hráči, kteří hrají na pozici čtyři, pět, protože mi často staví clony. Myslím, že naše spolupráce bude fungovat, protože jsme na stejné vlně a dokážeme se dohodnout, číst obrany soupeře stejně… to by mohlo fungovat.“

Co nová posila Dwight Howard? Už jste se mu svěřil, že jste měl jeho plakát nad postelí?

„Jelikož sedím vedle něj v kabině, tak se prakticky pořád směju. Ten člověk se nezastaví a pořád jenom vtipkuje. Uvidíme, jestli je někdy i vážný. Bohužel se zatím nedostal do trénování, protože má problém se zády. Snad bude ready na první zápas. Je to však smíšek, hází vtipy a myslím, že to bude zábavná sezona, když sedím vedle něj.“

Jak vnímáte postavení Wizards v rámci Východní konference? Asi nebudete chtít skončit v prvním kole play off jako letos, že?

„Stoprocentně, kdybychom vypadli zase v prvním kole, tak je to veliký neúspěch. Náš vlastník Ted Leonsis na nás trochu ne zatlačil, ale řekl, že od nás očekává mnohem víc a že se nemáme na co vymlouvat. Máme novou arénu na trénování a asi nejkompaktnější tým za dobu, co jsem tady… Cíle jsou vysoké, nechci odhadovat, kam až můžeme dojít, ale troufnu si tvrdit, že se budeme snažit zlepšit umístění před dvěma lety, kdy jsme byli v semifi nále konference. Nebude to nic lehkého, řeči před sezonou jsou jedna věc a druhá věc je to ukázat na hřišti. Nemáme se ale na co vymlouvat, je tu pro nás všechno připravené a ti hráči, kteří tu jsou, mají zkušenost a kvalitu, aby to dokázali.“

Mají tyto ambice návaznost na to, že hokejoví Capitals vyhráli na jaře Stanley Cup?

„Ano, tím že je pan Leonsis majitel Capitals, nás i Mystics, kteří také postoupili do finále WNBA, tak se celý Washington veze na vítězné mentalitě. A tím, že máme tak silný tým, jsou očekávání vysoká. Důležité je ale hrát solidně celých 82 zápasů, což se nám minulý rok nedařilo.“

Takže?

„Myslím, že na Východě můžeme patřit mezi první tři týmy, kvalitou na to máme. Bude záležet, jak solidní budeme proti slabším týmům, proti kterým se nám minulý rok nedařilo, a jestli udržíme výkonnost celou sezonu. A další věc je vyladit formu na play off, které je úplně jiná soutěž a dost psychicky náročná. Asi je hodně brzy na to tipovat, jak skončíme, ale myslím, že na finále konference máme určitě.“