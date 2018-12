Wizards si v NBA povodil skvělý Lin, Satoranský vypadl ze základu | iSport.cz

Na chvilku se vrátila časy Linsanity. Jeremy Lin v závěru zápasu s Wizards pořádně odvázal a doplatil na to i Tomáš Satoranský. Šest minut před koncem se Linovi postavil před vlastní košem, soupeř si ho ale vychutnal. Dribloval s míčem doprava, pak doleva, a když změnil směr potřetí, Satoranský odpadl a Lin měl najednou dost prostoru na střelu. V klidu ji poslal do obroučky a Hawks se dostali do desetibodového vedení.

Satoranský se navzdory výbornému výkonu proti Lakers vrátil na lavičku, protože do sestavy přibyla staronová posila z Phoenixu Trevor Ariza. Ani on však Wizards nepomohl, utkání bylo sice ještě na začátku čtvrté čtvrtiny vyrovnané, v závěru ale Hawks zápas ovládli.

Satoranský ale neměl špatná čísla. Odhrál 21 minut a dal 11 bodů, když proměnil všechny čtyři střelecké pokusy z pole včetně jedné trojky. Zaznamenal taky dva doskoky a dvě asistence. Doposud měl přitom při zápasech, které začínal na lavičce, průměr 5 bodů, 2,6 asistencí, 1,8 doskoků a 14,9 odehraných minut.

Wizards mají další šanci už dnes v noci při zápase s Houstonem.

Ani fantastický James nezachránil Lakers před porážkou

Podruhé za sebou prohráli Los Angeles Lakers, kterým v Brooklynu nepomohlo ani 36 bodů, 13 doskoků a osm asistencí LeBrona Jamese. Domácí D'Angelo Russell se proti svému bývalému celku blýskl 22 body a 13 asistencemi.

V nejvyrovnanějším úterním utkání zvítězil Cleveland v hale Indiany 92:91. O výhře hostujících Cavaliers rozhodl v poslední vteřině Larry Nance, který dopíchl do koše neúspěšnou střelu Rodneyho Hooda. Právě Hood byl se 17 body nejlepším střelcem hostů, Nance k 15 bodům připojil 16 doskoků.

Denver Nuggets přehráli Dallas 126:118, domácí střelce vedl Nikola Jokič s 32 body a 16 doskoky.

NBA:

Atlanta - Washington 118:110 (za hosty Satoranský 11 bodů, 2 doskoky, 2 asistence),

Brooklyn - LA Lakers 115:110,

Denver - Dallas 126:118,

Indiana - Cleveland 91:92.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 32 23 9 71,9 2. Philadelphia 32 20 12 62,5 3. Boston 29 18 11 62,1 4. Brooklyn 32 14 18 43,8 5. New York 32 9 23 28,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 29 20 9 69,0 2. Indiana 31 20 11 64,5 3. Detroit 28 14 14 50,0 4. Cleveland 31 8 23 25,8 5. Chicago 31 7 24 22,6

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 29 14 15 48,3 2. Orlando 29 14 15 48,3 3. Miami 29 13 16 44,8 4. Washington 31 12 19 38,7 5. Atlanta 30 7 23 23,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 30 16 14 53,3 2. Dallas 29 15 14 51,7 3. Houston 29 15 14 51,7 4. San Antonio 31 16 15 51,6 5. New Orleans 31 15 16 48,4

Severozápadní divize:

1. Denver 30 21 9 70,0 2. Oklahoma City 29 19 10 65,5 3. Portland 30 17 13 56,7 4. Minnesota 30 14 16 46,7 5. Utah 31 14 17 45,2

Pacifická divize: