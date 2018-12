Satoranský dobře bránil LeBrona Jamese. V NBA vytvořil český rekord

Wizards šli do utkání oslabení o čtyři hráče základní rotace, vedle zraněných Dwighta Howarda a Otty Portera chyběli ještě Kelly Oubre a Austin Rivers, jejichž přestup za Trevora Arizu do Phoenixu se dotahuje. Trenér Scott Brooks tak potřeboval hodně vytěžit základní sestavu a nejvíce Satoranského, kterého během hry stáhl na lavičku jen na dvě a půl minuty.

Jinak český reprezentant stále hrál a především pomáhal Jeffu Greenovi s velmi dobrou obranou LeBrona Jamese. Největší hvězda soutěže tentokrát dala jen 13 bodů, což bylo pro Jamese nejméně od letního příchodu do Lakers.

"Byla to zásluha celého týmu. Já se jen snažil o to, aby měl LeBron každou střelu těžkou," prohlásil Green o bránění bývalého spoluhráče Jamese. "Dnes nám to nevyšlo, ale pozitivní je, že se týden od týdne zlepšujeme. Pokud to takhle půjde dál, tak v play off budeme tam, kde chceme být," prohlásil James.

Naopak v dresu Washingtonu zářil John Wall a 40 body a 14 asistencemi řídil první výhru svého týmu za posledních pět zápasů. Bradley Beal přidal 25 bodů, Green dal stejně jako nedávná posila Sam Dekker 20 bodů.

"Tohle bylo naše nejsolidnější vítězství v sezoně. Tohle je cesta, odrazit se od dobré obrany. Když jsme všichni ve hře a každý přijmeme svou roli, můžeme být opravdu dobří," řekl po zápase Satoranský novinářům. "Hrál s nasazením. To mám na něm rád. Potřebujeme více hráčů s takovým nasazením," chválil Satoranského kouč Brooks.

V souboji dvou nejlepších týmů sezony Toronto prohrálo v Denveru 86:95. Pro Raptors to byla druhá porážka za sebou a devátá celkově. Stále jsou v celkovém pořadí soutěže na prvním místě, ale Denver má při stejném počtu porážek o tři odehraná utkání méně. Hosté postrádali zraněné Kylea Lowryho, Freda VanVleeta, Pascala Siakamu a Jonase Valančiunase.

Brooklyn potvrdil dobrou formu a rozstřílel Atlantu 144:127. Šlo už o pátou výhru Nets v řadě, což se jim povedlo poprvé od jara 2015. D'Angelo Russell k tomu přispěl 32 body.

Philadelphia porazila Cleveland 128:105 i díky 22 bodům, 14 asistencím a 11 doskokům Bena Simmonse. Pro něj to byl třetí triple double v sezoně a patnáctý v kariéře.

Dallas přišel o šňůru 11 domácích vítězství a prohrál 113:120 se Sacramentem, když mu nepomohlo ani 28 bodů Luky Dončiče.

NBA:

Brooklyn - Atlanta 144:127,

Cleveland - Philadelphia 105:128,

Dallas - Sacramento 113:120,

Denver - Toronto 95:86,

Indiana - New York 110:99,

New Orleans - Miami 96:102,

Washington - LA Lakers 128:110 (za domácí Satoranský 11 bodů, 5 asistencí, 4 doskoky).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 32 23 9 71,9 2. Philadelphia 31 20 11 64,5 3. Boston 29 18 11 62,1 4. Brooklyn 31 13 18 41,9 5. New York 31 9 22 29,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 28 19 9 67,9 2. Indiana 30 20 10 66,7 3. Detroit 27 14 13 51,9 4. Chicago 30 7 23 23,3 5. Cleveland 30 7 23 23,3

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 29 14 15 48,3 2. Orlando 29 14 15 48,3 3. Miami 29 13 16 44,8 4. Washington 30 12 18 40,0 5. Atlanta 29 6 23 20,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 29 16 13 55,2 2. Dallas 28 15 13 53,6 3. San Antonio 30 15 15 50,0 4. Houston 28 14 14 50,0 5. New Orleans 31 15 16 48,4

Severozápadní divize:

1. Denver 29 20 9 69,0 2. Oklahoma City 28 18 10 64,3 3. Portland 29 16 13 55,2 4. Utah 30 14 16 46,7 5. Minnesota 29 13 16 44,8

Pacifická divize:

1. Golden State 30 20 10 66,7 2. LA Lakers 30 18 12 60,0 3. LA Clippers 29 17 12 58,6 4. Sacramento 29 16 13 55,2 5. Phoenix 30 6 24 20,0