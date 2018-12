To byla palba! Bryant trefil 14 pokusů a zapsal se do historie NBA | iSport.cz

Jednadvacetiletý pivot přišel do Washingtonu v létě po jedné sezoně v Los Angeles Lakers jako náhradník a příliš se od něj nečekalo. Jenže při zranění hvězdy Dwighta Howarda si řekl o místo v základní sestavě, přesto nastupoval průměrně na 20 minut a maximum měl 16 nastřílených bodů.

A i sobotní zápas proti Phoenixu dlouho neukazoval, že by měl být mimořádný. Bryant měl pod košem problémy s draftovanou jedničkou Deandrem Aytonem. Sám měl na kontě 13 bodů a zdálo se, že v poslední čtvrtině už do hry nezasáhne, jak tomu bývá zvykem.

Jenže tři minuty před koncem normální hrací doby se vyfauloval Markieff Morris a přišla Bryantova chvíle. V prodloužení byl téměř nezastavitelný a dal 18 ze 40 bodů svého týmu v nastavených 15 minutách, když velmi dobře spolupracoval s Bradleym Bealem i českým rozehrávačem Tomášem Satoranským.

Nakonec neminul ani jednu ze 14 střel, což je rekord Washingtonu. Naposledy to dokázal před téměř 24 roky tehdy rozehrávač Seattlu Gary Payton. A před ním už jen v šedesátých letech Bailey Howell. Ještě lepší "perfektní" zápas odehrál jen jeden z nejlepších střelců historie NBA Chamberlain, který v roce 1967 dokonce proměnil všech 18 pokusů v utkání a k tomu přidal 30 doskoků a 10 asistencí.

"Je to úžasné. Ale jak se mi to povedlo, se mě neptejte," prohlásil Bryant, který si vylepšil osobní maximum na 31 bodů. "Ten zápas mě prostě pohltil a já se do něj nechal vtáhnout. V jednu chvíli jsem vycítil, že jsem chytil rytmus, tak jsem toho využil a dopadlo to takhle," dodal.

Za výkon ho ocenili i spoluhráči včetně Bradleyho Beala, který v duelu zaznamenal první triple double kariéry za 40 bodů, 15 asistencí a 11 doskoků. "Nejužitečnějším hráčem zápasu ale byl Thomas. Všichni mluví o mém triple doublu, ale to on je hrdina zápasu. Hraje svou roli a extrémně dře. Neustále sbíhá ke koši, vytváří prostory a maká pro tým. Je to můj kluk a moc mu to přeju," řekl Beal.