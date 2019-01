Satoranský se těší na zápas v Londýně. Boj o play off nevzdává | iSport.cz

"Pro mě jako pro evropského hráče bude skvělé vrátit se do Evropy a hrát tam zápas NBA. Mám tam rodinu, kamarády a i pro hodně evropských fanoušků to bude něco speciálního. Nechtěl bych mít v hlavě, že je to Global Game, ale nějaké emoce tam budou. Těším se na to," řekl Satoranský během telekonference s evropskými novináři.

Zatím příliš netuší, jakou atmosféru má v londýnské O2 Areně očekávat. "Je to pro mě trochu neznámá. Nikdy jsem ani nemluvil s někým, kdo by tam hrál. Vím jen, jaká je tam atmosféra na fotbalových zápasech Premier League, ale to je něco jiného. Knicks ale mají fanoušky všude. Přijde mi, že hrají doma všude, kam přijedou. Čekám, že budou mít domácí prostředí a snad to bude dobré," prohlásil s tím, že mu v NBA schází bouřlivá atmosféra, jakou zažíval v Evropské lize. "To mi asi nejvíc chybí. Když jedete do Řecka nebo Srbska a hrajete v tom pekle," dodal.

Soupeřem Washingtonu bude New York, za který nastupují bývalí Satoranského spoluhráči z Evropy Kristaps Porzingis a Mario Hezonja. "Je pro mě vždy speciální hrát proti bývalým spoluhráčům z Evropy. Scházíme se před zápasy. Speciálně s Kristapsem, který patří k mým největším kamarádům. Ale bohužel asi nebude moci hrát, jelikož je celou sezonu mimo hru kvůli zranění," řekl Satoranský.

Zápas podle něj nebude mít favorita. "Máme poslední roky dobrou bilanci s Knicks a věříme si na ně, ale v Londýně to bude něco jiného. Všichni budou nadšení, že hrají někde, kde dosud nehráli. Bude odlišné publikum. Tohle utkání nemá favorita. My samozřejmě budeme vědět, co dělat, abychom vyhráli, ale uvidíme, jak budou týmy reagovat na odlišné prostředí a jiné publikum. My ale uděláme vše pro vítězství," slíbil.

Pomoci by k tomu měla i zlepšená atmosféra v kabině Wizards po třech výhrách z posledních čtyř zápasů. Washington se tak i přes zranění tří hráčů základní sestavy Johna Walla, Markieffa Morrise a Dwighta Howarda snaží napravit dosud nepříliš vydařenou sezonu.

"Naše cíle jsou pořád stejné, zlepšovat se každým dnem. Musíme získat co nejvíce vítězství. Začátek se nám nepovedl, očekávání od nás byla jiná. Ale myslím, že se nám to teď daří. Hrajeme lépe, s větší energií po celý zápas. V tom musíme pokračovat. Doufám, že díky tomu přijdou další vítězství," řekl Satoranský. "Je to stále otevřené. Ztrácíme tři výhry na osmé místo. Zlepšujeme se a doufám, že o tyto pozice zabojujeme," dodal.

Sám má na tom velkou zásluhu. V posledních čtyřech zápasech měl průměr přes 14 bodů na zápas a snažil se zacelit mezeru po zraněném kapitánovi Wallovi. "V této pozici jsem byl už loni. To mi dodává sebedůvěru, která je v NBA hodně důležitá. Samozřejmě moje začlenění do základní sestavy mi pomohlo. Snažím se být agresivnější. Moje úspěšnost za poslední dva roky je dobrá, díky čemuž ve mě mají důvěru i spoluhráči a trenéři. Doufám, že se mi v tom bude dařit pokračovat a že budu mít více zodpovědnosti za naši ofenzivu," dodal český rozehrávač.