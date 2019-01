Satoranský ohromil! Dal první český triple double v NBA, pak ho polili | iSport.cz

Triple double, tedy nasbírání dvouciferných hodnot ve třech sledovaných statistikách, je pro basketbalisty NBA jako hattrick v jiných sportech. Satoranský k němu byl blízko už v prvním utkání tohoto roku, kdy mu ale chyběli tři asistence. Stejně jako v dubnu 2014 jinému českému hráči Jiřímu Welschovi.

Tentokráte ho uzavřel minutu a 43 vteřin před koncem utkání nahozením na smeč pro Bradleyho Beala. "To je zásluha Bradleyho, který zahlásil tuhle akci," prohlásil Satoranský. "Věděl jsem o tom, že je to blízko. Markieff Morris mě na to upozornil," dodal.

Spoluhráči na lavičce to začali bouřlivě slavit, jelikož šlo o teprve druhý triple double u Wizards v této sezoně po Bealovi, a po závěrečném hvizdu Satoranského na oslavu polili. Pogratulovat mu přišel i klubový prezident Ernie Grunfeld.

Milwaukee chyběl Janis Adetokunbo, jedna z hvězd NBA, Washington si i tak výhru vysloužil dobrým výkonem, když od třetí minuty ani jednou neprohrával a 18 trojkami vyrovnal klubový rekord. Šest trojek dal Trevor Ariza, autor 20 bodů. Beal přidal 32 bodů.

NBA:

Golden State - Chicago 146:109, Houston - Cleveland 141:113, Minnesota - Dallas 115:119, New York - Indiana 106:121, Philadelphia - Atlanta 121:123, Portland - Charlotte 127:96, Toronto - Brooklyn 122:105, Utah - LA Lakers 113:95, Washington - Milwaukee 113:106 (za domácí Satoranský 18 bodů, 12 doskoků, 10 asistencí).