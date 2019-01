Kolaps v závěru. Nymburk padl v Antverpách a v LM ztratil osmifinále | iSport.cz

Basketbalisté Nymburku v jedenáctém kole Ligy mistrů po kolapsu ve čtvrté čtvrtině prohráli 72:85 v Antverpách a přišli o šanci na postup do osmifinále. Českého šampiona nyní čeká ve skupině C už jen boj o 5. a 6. místo znamenající přesun do Evropského poháru FIBA.