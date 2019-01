NBA v Londýně je tu. Satoranský o domácí roli i setkání s fotbalisty | iSport.cz

O svém programu

„Zatím jsem se setkal s tátou a přijíždí mi kamarádi, kterých bude asi třicet, takže se cítím spíš jako nějaký organizátor tour do Londýna než jako basketbalista. Moc se na to ale těším, je to pro mě speciální přijet aspoň na tři dny do Evropy, trošku se tak přiblížit domovu.“

O ´domácí´ roli Evropana?

„Něco v týmu padlo, ale já v Londýně byl za život jen dvakrát a vždycky jen narychlo s basketem, takže i pro mě je to nové město. Tu evropskou atmosféru ale samozřejmě vnímám a s kluky se o ní bavíme.“

O setkání s hráči fotbalové Premier League

„Předpokládáme, že jich na zápas přijde hodně. My jsme měli při tréninku setkání s hráči dvou londýnských klubů, Arsenalu a West Hamu. Já teď fotbal nesleduju tolik jako dřív, kdy Petr Čech hrál za Chelsea a já hrál v Česku, ale bylo úžasné setkat se s hráči takového kalibru z jiného sportu. Doufám, že jich přijde spousta i na zápas.“

O změně vztahu mezi ním a trenérem Brooksem

„Přátelství tam bylo vždy, spíš je to teď o tom, že mě kouč za ty tři roky líp poznal. Myslím, že ve své kariéře zase tolik Evropanů nevedl, takže i pro něj to byla nová situace. Tím, že jsem se stal základním rozehrávačem, pomáhá to i komunikaci. Ví že, budu mít víc minut a zná mě líp, což to tomu pomohlo.“

O cílech týmu

„Pořád doufáme, že se nám podaří probojovat se do play off, Východ je na rozdíl od Západu, kde mají týmy o dost lepší bilanci, mnohem otevřenější, a my musíme mít v hlavě, že je pořád o co bojovat a nevzdávat to. Začali jsme hrát líp, jistě jsme teď měli hodně těžké soupeře, ale svou hru můžeme pozvednout natolik, aby přicházely i výhry. I proti New Yorku chceme určitě vyhrát.“

O bezpečnostním mítinku Wizards

„Měli jsme bezpečnostní mítink, kde nám řekli, že jediné, na co si máme dávat bacha, je rozhlížet se při přecházení ulice nejdřív doprava. Já se tomu nejdřív smál, ale pak mě to překvapilo, když jsme před hotelem přecházeli. Musí se na to dávat pozor.“

O tom, kdo všechno z týmu přijel

„Asi 190 členů týmu, což je obrovské číslo. Myslím, že jsme vzali opravdu celou organizaci Wizards. Ve středu jsme měli slavnostní společnou večeři v Kensingtonském paláci. Já byl hodně překvapený, kdo všechno přiletěl, protože jsme odlétali odděleně. My jako tým jsme navíc odlétali nadvakrát, protože v neděli večer nešlo odletět kvůli sněhové vánici.“

O manželce Anně, která nemohla přijet s ním

„Manželka je v devátém měsíci těhotenství, takže tohle všechno bohužel prošvihla. Myslím ale, že teď máme důležitější starosti. Jistě ji mrzí, že neuvidí naše společné kamarády, ale já jsem za chvíli zpátky.“

O tom, kdo vyhraje londýnský zápas

„Snad Wizards, ne? A o kolik? To už nevím, ale pokud budeme hrát jako v posledních zápasech, tak doufám, že vyhrajeme. V NBA je výsledky dost těžké tipovat, protože zápasy jsou v ní hodně dynamické, střílí se hodně bodů a člověk neví, co ho čeká.“

O počtu osobních fanoušků

„Zařizoval jsem asi 30 lístků pro rodinné příslušníky a kamarády, takže se na to těším. Z Česka přijede asi ještě víc lidí, co mám zprávy, takže to pro mě bude speciální zápas.“

O shánění lístků

„Měli jsme k nim o něco zvýhodněnější přístup, ale nebylo to tak jednoduché, jak si všichni z Česka představují, že to všechno můžu zařídit hned. Nicméně už před sezonou jsme si o lístky mohli zažádat. Já spíš tipoval, kolik lidí tu nakonec budu mít. Limit na jednoho hráče byl, tuším, 50 a myslím, že mě v počtu lístků ještě předběhl Ian Mahinmi, který tu má velkou francouzskou grupu kolem 50 lidí.“