Satoranský v Londýně: trénink pro sto novinářů, na NBA čeká české vlajky | iSport.cz

Už dnes to v londýnské O2 Areně vypukne. A pro Tomáše Satoranského to bude nejblíže domova, kdy bude moci ukázat, jak se stal lídrem hvězdného Washingtonu Wizards. Ve středu se na duel s NY Knicks připravoval s týmem v pohodlném zázemí v centru Londýna, trénoval týmové signály i střelbu… a podívat se na to přišlo přes sto novinářů z celého světa.

„Je to tu zatím hodně hektické,“ usmál se později.

Však také místo kolem něj a jeho týmu bylo i řádně střežené. Při kontrole před vstupem do haly byl každý z návštěvníků nejen důkladně prošacován, jakákoliv zavazadla pak byla kontrolována i speciálně vycvičeným psem… a to vše pod pravidly NBA.

Největší zájem pak byl mezi novináři pochopitelně o trenéra Scotta Brookse, hvězdného Bradleyho Beala… a také Satoranského. Aby ne, když je v Evropě jako jediný s Francouzem Ianem Mahinmim ´doma´.

„Něco v týmu padlo, ale já v Londýně byl za život jen dvakrát a vždycky jen narychlo s basketem, takže i pro mě je to nové město. Tu evropskou atmosféru ale samozřejmě vnímám a s kluky se o ní bavíme,“ přiznal a popisoval i svůj londýnský program: „Je tu jednak vytíženost od novinářů, ale i řada akcí kolem NBA. Ve středu jsme měli Kensington Palace, byli jsme se vyfotit ve městě, udělat oficiální NBA fotku a do toho dva tréninky na aktivitu, abychom z toho nevypadli,“ vyprávěl český rozehrávač.

Co se však Washingtonu Wizards, je již braný za jednu z hlavních opor. Byť se do O2 Areny, dějiště samotného duelu podívá až v den zápasu, na místě jsou už nyní bannery s jeho podobiznou.

„Jsem zvědavý, kolik tam bude ve čtvrtek českých vlajek. Předpokládám, že tam bude hodně fanoušků Knicks, těch je víc skoro i u nás, když s nimi hrajeme doma, ale věřím také, že uvidím a uslyším i české fanoušky,“ usmál se.

Proč ne… je nejblíže Česku, co kdy byl a v nejsilnější roli v NBA, co kdy byl. „Je pravda, že timing na mou roli v týmu teď vyšel dobře. Je to takový bonus,“ usmál se proto na závěr Satoranský.

Zápas Washingtonu Wizards s NY Knicks začíná dnes od 21 hodin.