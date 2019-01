Rozparáděný Harden! Nastřílel 48 bodů, Houston otočil zápas s Lakers | iSport.cz

Osmačtyřicet bodů nicméně bylo pro Hardena nejméně v tomto týdnu. V předchozích zápasech dal totiž 57 a 58. Dalším pokořením třicetibodové hranice však v historickém pořadí devětadvacetiletý Američan překonal Elgina Baylora a před ním už je jen Wilt Chamberlain.

Rockets ještě v poločase zaostávali o 18 bodů, ale po návratu ze šatny ovládli třetí čtvrtinu 36:22. K nejlepšímu střelci ligy Hardenovi se přidal Eric Gordon, jenž se po zranění dostává do formy, a trojkou poslal zápas do prodloužení.

"Hodně mi to ulehčil, protože to nestálo jen na mně, to břímě jsem nenesl sám. Eric je nesmírně nebezpečný, může hrozit najížděním do koše, ale nemůžete ho nechat ani chvilku volného, jinak vás potrestá z dálky a stejně tak dokáže najít lépe postaveného spoluhráče. Všem to dělá jednodušší, ne jenom mně," ocenil Harden.

Gordon rozhodl i prodloužení čtyřmi trestnými hody těsně před koncem. Celkem se dostal na 30 bodů, z toho měl pět trojek. Harden poslal do koše osm trojek (z 19 pokusů) a vedle 48 bodů měl i osm doskoků a šest asistencí.

Lakers mají stále na marodce kanonýra LeBrona Jamese, Rajona Ronda a nově k nim přibyl Lonzo Ball s poraněným kotníkem. Nelepším střelcem týmu byl v sobotu Kyle Kuzma s 32 body a osmi doskoky.

Oklahoma zvítězila ve Philadelphii 117:115 díky vítězné trojce Paula George, který dohromady nasbíral 31 bodů a v koncovce zastoupil vyfaulovaného lídra Russella Westbrooka. V týmu poražených 76ers se Joel Embiid dostal také na 31 bodů.

Přesná tříbodová střela s klaksonem Buddyho Hielda přinesla výhru Sacramentu na palubovce Detroitu 103:101. Denver porazil Cleveland 124:102 s pomocí šestého triple doublu v sezoně Nikoly Jokiče, tentokrát za 19 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. V čele Východní konference zůstalo po triumfu v hale Orlanda 118:108 Milwaukee. Druhé Toronto si poradilo s Memphisem 119:90.

NBA, výsledky nočních utkání:

Atlanta - Boston 105:113, Charlotte - Phoenix 135:115, Chicago - Miami 103:117, Denver - Cleveland 124:102, Detroit - Sacramento 101:103, Houston - LA Lakers 138:134 po prodl., Indiana - Dallas 111:99, Orlando - Milwaukee 108:118, Philadelphia - Oklahoma City 115:117, Toronto - Memphis 119:90.