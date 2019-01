Kdo ho zastaví? Harden má nové osobní maximum, blýskl se 61 body | iSport.cz

"V Madison Square Garden to beru," řekl po utkání s úsměvem Harden. Nejlepší střelec dosavadního průběhu sezony po jednadvacáté za sebou překonal hranici 30 bodů. Přes 50 bodů se dostal v tomto ročníku popáté, přestože dal jen pět trojek z 20 pokusů.

Z pole Harden proměnil 17 z 38 střel, z čáry trestného hodu se mýlil třikrát z 25 pokusů. Doskočil také 15 míčů, čtyřikrát asistoval a měl pět zisků. Deset sekund před koncem zápasu se Rockets snažili dostat míč právě na Hardena, což se nepovedlo, ale trojka Erica Gordona, druhého nejlepšího střelce Houstonu v zápase, znamenala vedení hostů o dva body. Gordon se následně zaskvěl i na obranné polovině, když obral o míč Noaha Vonleha.

O poslední koš se postaral Harden, na kterého publikum nejen v závěru po dalším a dalším vykoledovaném faulu bučelo. "Asi se jim to úplně nevyplatilo. Vyhecovalo mě to k takovému výkonu. Nakonec jsem si to užil," řekl nejužitečnější hráč minulého ročníku NBA.

V barvách Knicks, kteří prohráli posedmé za sebou, byl nejvíce vidět náhradník Allonzo Trier, jenž si připsal 31 bodů a 10 doskoků. Newyorský celek je po Clevelandu druhý nejhorší tým v soutěži.

V koncovce se rozhodoval také zápas ve Philadelphii, kde domácí zvítězili nad San Antoniem 122:120. Necelé tři minuty před sirénou Spurs vedli po trojce Marca Belinelliho o osm bodů. Jenže pak už koš nedali, zatímco Sixers sérií 10:0 zápas otočili a vyhráli.

Joel Embiid přispěl k vítězství 33 body a 19 doskoky. Ben Simmons měl triple double za 21 bodů, 10 doskoků a 15 asistencí. Ze sedmi dvouciferných střelců San Antonia dal nejvíce bodů (26) DeMar DeRozan.

Indiana zdolala Toronto 110:106, ale kvůli zranění přišla o Victora Oladipa. Boston si poradil i bez Kyrieho Irvinga s Clevelandem 123:103. Irvinga zastoupil nejen v základní sestavě Terry Rozier, který za necelých 30 minut dosáhl na 26 bodů, osm doskoků a šest asistencí.

NBA:

Boston - Cleveland 123:103, Brooklyn - Orlando 114:110, Chicago - Atlanta 101:121, Indiana - Toronto 110:106, Memphis - Charlotte 107:118, Miami - LA Clippers 99:111, New Orleans - Detroit 94:98, New York - Houston 110:114, Philadelphia - San Antonio 122:120, Utah - Denver 114:108.