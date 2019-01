Nejlepší basket kariéry? Čísla nelžou: Satoranský bez Walla zatím září | iSport.cz

Český rozehrávač Tomáš Satoranský byl v prvním poločase proti New York Knicks hodně aktivní, nasázel 12 bodů • Reuters

No Wall, no problem. Alespoň zatím. Washington Wizards završili pondělním vítězstvím 101:87 nad Detroit Pistons první desítku zápasů bez Johna Walla na soupisce – a i díky přispění Tomáše Satoranského v ní má tým z hlavního města USA pozitivní bilanci sedmi výher a tří proher. Play off je stále na dohled. A český rozehrávač má na tom lví podíl.