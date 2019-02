Satoranský je priorita! K nové smlouvě pomůžou výkony i zranění Walla | iSport.cz

V prvním roce v NBA se moc do hry nedostal. V tom druhém už ano, jenže jak nastalo play off, a trenér Scott Brooks ho nečekaně odstavil na střídačku. A i letos, ač je znovu Tomáš Satoranský při zranění Johna Walla ústředním rozehrávačem, se párkrát stalo, že když mohl zkusit zaútočit na další triple double, kouč ho nechal na rozdíl od jiných hráčů na lavičce.

Teď však tanečky kolem českého rozehrávače mohou rapidně změnit rychlost, vřelost i směr – ve chvíli, kdy Washington Wizards přiznali, že se Wall během rekonvalescence znovu zranil (levou achilovku) a měl by chybět minimálně dalších dvanáct měsíců (!!!), stává se Satoranský v jejich očích prioritou, kterou by bylo nutné v týmu udržet i v dalších letech.

„Prodloužení smlouvy se Satoranským je teď na čelném místě jejich seznamu. Už dříve NBC Sports Washington informovalo o tom, že k jednání dojde, ale teď je to priorita číslo jedna. Měli by dělat vše, co umí, aby ho udrželi v týmu i po této sezoně, jinak budou mít velkou mezeru na nejdůležitější pozici v tomto sportu,“ netajil se server NBC Sports.

„Ano, jeho šance se zvýšila. Před Wallovým zraněním a za předpokladu, že Brooks zůstane, bychom mu radili, ať zmizí z D. C. tak daleko, jak to jen půjde. Teď ale má víc minut a Wizards mu nabídnou i víc peněz jako ústřednímu rozehrávači,“ přidal se zase oficiální Twitter webu Truthaboutit.

Čas ještě je, Satoranskému končí smlouva 30. června 2019 a bude mít postavení chráněného volného hráče, čili Wizards mohou v případě nabídky jiného týmu stejnou částku dorovnat… jenže ani oni nemají kdovíjak luxusní roli.

Právě Wallův mega kontrakt pro příští rok (37,8 milionu dolarů) omezuje klub v dodržení platového stropu, spolu s platy Bradleyho Beala (27 milionů dolarů) a do středeční noci i Otto Portera (27,2 milionů dolarů). Wizards ale v noci Portera vytrejdovali do Chicaga, čímž si uvolnili ruce na prodloužení Satoranského smlouvy. Pokud je alespoň částečně něco na dosavadních spekulacích, český rozehrávač by se mohl dočkat čtyřletého kontraktu až na 47 milionů dolarů.

Wallova éra evidentně touto etapou končí a je třeba začít stavět nový tým. Zda a jakou roli by v něm měl mít Satoranský? Server Bullets forever udělal anketu, kde položil otázku: Mohou si Wizards udržet Tomáše Satoranského pro příští sezonu? „Satova cena vzrostla. Pokud ho nějaký tým s větší finanční variabilitou bude chtít, přeplatí ho a to by pro Wizards znamenalo trable, protože by museli zaplnit další prázdné místo po Wallovi. Není sice dlouhodobým řešením, ale mohl by být dobrý v přechodné fázi, než tým zjistí, jak dál bez Johna Walla,“ odpověděl například přispěvatel Marcus Atkinson.

Suma sumárum: Míč je na teď straně Wizards a Satoranský je při jednání s nimi ve velice komfortní pozici.

PLAT TOMÁŠE SATORANSKÉHO SEZONA TÝM PLAT 2019/20 ??? ??? 2018/19 Washington Wizards 3,1 milionu dolarů 2017/18 Washington Wizards 3 miliony dolarů 2016/17 Washington Wizards Wizards 2,8 milionu dolarů