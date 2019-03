Washington vyhrál ve Phoenixu, Satoranský přispěl šestnácti body | iSport.cz

Washington druhé utkání ve dvou dnech zvládl, ale na 31. výhru v ročníku se pořádně nadřel. Ani jeden z týmů si během zápasu nevypracoval dvouciferný náskok, domácí vedli nejvíc o šest a hosté o sedm bodů. Vedení se měnilo hned čtyřiadvacetkrát.

Satoranský strávil na palubovce přes 38 minut, proměnil tři z pěti střel, 10 z 12 trestných hodů a přidal i tři zisky.

V poslední části měli většinu času navrch Wizards. Po útočném doskoku a dopichu Jabariho Parkera (28 bodů, 15 doskoků) hosté měli dvě minuty před koncem k dobru čtyři body. Jenže pak Bradley Beal (28 bodů) jednou míč ztratil, z dalšího útoku minul trojku a Suns vyrovnali.

Půl minuty před koncem vzal zápas do svých rukou Bryant. Nejprve trefil v utkání druhou trojku, na kterou ještě odpověděl Jamal Crawford, ale necelé tři sekundy před koncem Bryant po Bealovu nahození míče do vzduchu ke koši ho chytil a ve výskoku rovnou zasmečoval.

"Spoluhráči mi věřili a to vám hodně pomůže. Jsem rád, že jsem se jim za to odvděčil nejen tou trojkou v závěru. Měl jsem co napravovat. V předchozích zápasech a vlastně za celý rok jsem minul i hodně dobrých pokusů. Mít zase zpátky sebedůvěru je skvělé," těšilo Bryanta.

Výsledek pojistil ještě trestným hodem a zaznamenal 18 bodů a osobní maximum 19 doskoků. K ukončení pětizápasové série porážek Washingtonu přispěl 21 body náhradník Jordan McRae.

Křídelní hráč Phoenixu Troy Daniels v poslední akci zápasu z dálky neuspěl, i tak byl s 15 body druhým nejlepším střelcem týmu. Tím vůbec nejlepším byl Booker, který k 50 bodům ještě doskočil 10 míčů. Dvaadvacetiletý Booker se stal prvním hráčem klubu a vůbec nejmladším hrám v historii soutěže, který ve druhém zápase po sobě pokořil padesátibodovou hranici.

Obhájci titulu z Golden State zase odskočili na prvním místě Západní konference Denveru, a to díky výhře 118:103 v Memphisu. Stephen Curry se o to postaral 28 body a 10 doskoky. Kevin Durant dal 28 bodů. Oklahoma zdolala Indianu 107:99. Russell Westbrook předvedl 133. triple double v kariéře a už jen pět ho dělí v historický tabulce od druhého místa Earvina "Magica" Johnsona.

NBA:

Phoenix - Washington 121:124 (za hosty Satoranský 16 bodů, 1 doskok, 2 asistence),

Chicago - Portland 98:118,

Memphis - Golden State 103:118,

Oklahoma City - Indiana 107:99,

Utah - LA Lakers 115:100.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 75 52 23 69,3 2. x-Philadelphia 74 47 27 63,5 3. x-Boston 75 44 31 58,7 4. Brooklyn 75 38 37 50,7 5. New York 74 14 60 18,9

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 75 56 19 74,7 2. x-Indiana 75 45 30 60,0 3. Detroit 74 37 37 50,0 4. Chicago 76 21 55 27,6 5. Cleveland 75 19 56 25,3

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 75 37 38 49,3 2. Miami 74 36 38 48,6 3. Charlotte 74 35 39 47,3 4. Washington 76 31 45 40,8 5. Atlanta 75 27 48 36,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. x-Houston 75 47 28 62,7 2. San Antonio 75 43 32 57,3 3. New Orleans 76 31 45 40,8 4. Memphis 75 30 45 40,0 5. Dallas 74 29 45 39,2

Severozápadní divize:

1. x-Denver 73 50 23 68,5 2. x-Portland 74 47 27 63,5 3. Utah 75 45 30 60,0 4. Oklahoma City 75 44 31 58,7 5. Minnesota 74 33 41 44,6

Pacifická divize:

1. x-Golden State 74 51 23 68,9 2. x-LA Clippers 75 45 30 60,0 3. Sacramento 74 37 37 50,0 4. LA Lakers 75 33 42 44,0 5. Phoenix 76 17 59 22,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.