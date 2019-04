Veselého trenér Obradovič před pátým Final Four v řadě: Pořád jsme hladoví | iSport.cz

Po zápase se shromáždili v kabině před sprchami. Někteří zůstali ještě v oblečení v dresu, jiní už byli do půl těla. Jako třeba Jan Veselý. Před televizními kamerami a fotografy však shodně zaťali pěsti a radostně zařvali. Never enough – hlásí jejich hlavní hashtag na sociálních sítích. A tihle borci skutečně nemají nikdy dost.

I letos, popáté za posledních pět let se basketbalisté Fenerbahce Istanbul protlačili do Final Four prestižní Euroligy. „Je to speciální. Zvláště pokud vezmeme v potaz, že se klub do té doby nikdy do Final Four nedostal,“ usmál se trenér Željko Obradovič.

Rok 2015? Při svém debutu skončili čtvrtí. Rok 2016? To už sahali po titulu, v prodloužení finále padli s CSKA Moskva. Rok 2017? To už celou soutěž doma v Istanbulu ovládli. A v roce 2018? Ani tehdy nebyli od triumfu daleko, nebýt Realu Madrid, za nějž ještě řádila aktuální hvězdička NBA Luca Dončič. Český pivot Jan Veselý byl po návratu z NBA u všech těchto bitev a pro něj to letos bude spolu s epizodou v Partizanu Bělehrad dokonce šesté Final Four.

Pro Željka Obradoviče ovšem už 18. v kariéře!

„Jsem velmi šťastný, protože máme skupinu hráčů, která zůstává pohromadě už řadu let a to znamená, že pořád pokračujeme v naší dobré práci a zůstáváme nadále hladoví. Bez těchto dvou atributů by tyhle úspěchy byly nemožné. Zaslouží pochválit. Našli způsob, jak se stále motivovat, kdežto bez motivace by nic nemělo v životě, a ve sportu zvlášť, smysl. Musíme to tedy v nich udržet a pokračovat v tom dál,“ netajil se proto srbský legendární trenér.

U Jana Veselého rozhodně nebude o motivaci třeba. Vedle toho, že se totiž bude moci stát prvním Čechem, který by soutěž ovládl dvakrát, je ve hře i o ocenění MVP nejužitečnějšího hráče soutěže.

Vše tak vypukne od 17. května, kdy se Fenerbahce střetne v semifinále Final Four s lepším z dvojice Anadolu Efes – Barcelona.

JAN VESELÝ VE FINAL FOUR EUROLIGY

2019 ???

2018 2. místo (Fenerbahce Istanbul)

2017 1. místo (Fenerbahce Istanbul)

2016 2. místo (Fenerbahce Istanbul)

2015 4. místo (Fenerbahce Istanbul)

2010 4. místo (Partizan Bělehrad)

FINAL FOUR EUROLIGY

Termín: 17. – 19. května 2019

Místo: Vitoria-Gasteiz (Španělsko)

Jistí účastníci: Real Madrid, Fenerbahce Istanbul

Zbývající aspiranti: CSKA Moskva vs. Baskonia (2:1), Anadolu Efes – Barcelona (2:1)

Úřadující šampion: Real Madrid

ČEŠTÍ VÍTĚZOVÉ EUROLIGY

Jiří Zídek (1999)

Luboš Bartoň (2010)

Jan Veselý (2017)