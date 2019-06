Česko - Francie 61:74. Basketbalistky držely krok, na úvod ME nezvládly závěr | iSport.cz

"Ještě čtyři minuty před koncem to byl otevřený zápas. Trápili jsme velkého favorita a hodně času - třicet minut - jsme vedli. Takže můžeme být spokojení," řekl novinářům Svitek. "Zápas nám utekl mezi prsty, měli jsme vyhrát. Byl to super zápas, ale mohly jsme vyhrát, takže naštvání tam trochu je," přidala kapitánka Romana Hejdová.

V první půli český tým soupeře zaskočil dobře organizovanou obranou, se kterou si Francouzky nevěděly rady. V první čtvrtině si Češky vypracovaly až osmibodový náskok a i když o něj přišly, dokázaly si ho vzít zpět. Ve druhém dějství narostlo vedení na deset bodů. Zásluhu na tom mělo i šest úspěšných trojek z dvanácti pokusů a Češky tak o poločase vedly 35:28.

"Něco nám tam padlo, ale úplně nejlepší to nebylo," uvedla Hejdová. "Mě spíš překvapilo, že nás v první půli pouštěly do nájezdů, to se moc nestává. Byla jsem překvapená, protože jsem zvyklá na tvrdší obranu, ale asi taky byly nervózní," dodala.

Po přestávce Francie viditelně přidala a začalo se jí dařit i střelecky. Dokázala tak vymazat devítibodovou ztrátu z úvodu třetí čtvrtiny a před posledním dějstvím vyrovnala na 50:50. Sedm minut před koncem dala Hartleyová trojku, favorita poslala do vedení 56:54 a odstartovala rozhodující obrat.

Českému týmu, kterému kvůli zraněním chybějí nejlepší střelkyně kvalifikace Alena Hanušová, rozehrávačka Petra Záplatová, pivotka Kia Vaughnová a Julia Reisingerová, navíc úplně odešla střelba a téměř pět minut se nedokázal prosadit. Francie si vypracovala až sedmibodový náskok. Vedení pak stříbrné medailistky z posledních tří evropských šampionátů udržely a došly si pro vítězství.

"Soupeř přitvrdil. Ztratili jsme čtyři míče, které jsme vůbec nemuseli ztratit a to byl náš problém. Soupeř nás přitlačil a my nebyli schopní se z toho dostat do střeleckých pozic," uvedl Svitek. Tým se podle něj trápil také s doskoky v obraně. "Dobře jsme bránili, ale tohle nás trápilo celý zápas a soupeřky často skórovaly zpod koše," dodal.

V dalším utkání nastoupí reprezentantky v pátek proti Švédsku. Seveřanky si dnes poradily 67:51 s Černou Horou, se kterou český tým v neděli zakončí základní skupinu. Do čtvrtfinále postoupí pouze vítěz skupiny, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Na šampionátu se hraje také o šest míst v olympijské kvalifikaci.

Skupina B:

ČR - Francie 61:74 (20:19, 35:28, 50:50)

Nejvíce bodů: Hejdová 19, Kateřina Elhotová 15, Březinová 8 - Epoupaová 18, Hartleyová 13, Miyemová 11. Fauly: 16:16. Trestné hody: 8/4 - 10/4. Trojky: 7:10. Doskoky: 36:44.

Tabulka: