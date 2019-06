Česko - Černá Hora 57:70. Basketbalistky na ME končí už ve skupině | iSport.cz

Bez ohledu na výsledek večerního duelu Švédsko - Francie skončí český tým v tabulce skupiny B poslední. V jeho neprospěch hovoří jak porážka ve vzájemném utkání s Černohorkami, tak skóre v případné minitabulce s dnešním soupeřem a Švédskem. Češky tak stejně jako před dvěma lety v Praze skončily už v základní skupině.

"Je to velké zklamání. Tenhle tým si zasloužil jít mnohem dál, parta šlapala, ale za dnešek jsme si to nezasloužily," řekla se slzami v očích Kamila Štěpánová. "Dnes nic hodnotit nebudu. Ale po zápasech s velkým favoritem Francií a Švédskem je škoda hrát tak jako dnes," připomněl Svitek výhru 71:64 po velkém obratu nad Švédskem a porážku 61:74 s vicemistryněmi Evropy, nad kterými jeho tým dlouho vedl.

Vstup do zápasu reprezentantkám vůbec nevyšel. První tři minuty nedokázaly skórovat, rychle prohrávaly 0:11 a už v první čtvrtině narostla jejich ztráta na 13 bodů, což by pro ně znamenalo vyřazení. Ani ve druhém dějství se Češky nevyvarovaly střeleckého výpadu a po čtyřminutovce bez koše šly do kabin za stavu 24:39 a s hrozbou konce v turnaji.

"Bylo to na začátku zápasu, kdy jsme rychle prohrávali 0:11. Vůbec jsme se nedostali do zápasu, posadili jsme soupeře na koně, a zatímco on dával trojky, nájezdy a prosazoval se zpod koše, tak my jsme zahodili pět šest košů z pod koše. To je deset dvanáct bodů, které soupeř nezahodil," prohlásil Svitek.

Další velký obrat nepřišel

Ve třetí části sice české hráčky vyrovnaly hru, ale další velký obrat jako proti Švédsku, s kterým ještě ve třetí čtvrtině prohrávaly už o 17 bodů a přesto vyhrály, nepřišel. Soupeřky měly převahu hlavně pod košem a skoro polovinu posledního dějství navíc tým dohrával bez obou pivotek Renáty Březinové a Štěpánové.

Češkám ještě svitla naděje 97 sekund před koncem, kdy byl místo úspěšného tříbodového pokusu Glory Johnsonové odpískán útočný faul a stav zůstal 57:64. Jenže právě Johnsonová se nakonec stala hrdinkou utkání.

Nejdříve proměnila oba trestné hody, a když trefila Krakovičová podobně jako v řadě dobrých českých střeleckých pozic jen obroučku, zařídily Černé Hoře postupový náskok Božica Mujovičová a právě naturalizovaná Američanka, která v utkání zazářila 27 body.

"Měli jsme tam několik okamžiků, kdy jsme se dostali na rozdíl pěti šesti bodů, ale hned přišla minuta a fatální chyby, po kterých jsme zase prohrávali o jedenáct," uvedl Svitek. "Nevím, jak si to vysvětlit, ale nedokázali jsme to udržet. Nedokázali jsme se ubránit," přidal.

V první půli se navíc vůbec nedařilo obvyklé střelkyni Kateřině Elhotové a tým střelecky táhla pouze kapitánka Romana Hejdová s 16 body. Naopak Černá Hora se vedle Johnsonové mohla opřít i o Milicu Jovanovičovou a Mujovičovou (obě 19 bodů).

Mistrovství Evropy basketbalistek v Srbsku a Lotyšsku:

Skupina A (Riga):

Ukrajina - Velká Británie 54:68 (24:35),

Tabulka:

1. Španělsko 2 2 0 162:136 4 2. Velká Británie 3 2 1 201:181 5 3. Lotyšsko 2 1 1 142:148 3 4. Ukrajina 3 0 3 205:245 3

Skupina B (Riga):

Česko - Černá Hora 57:70 (24:39)

Nejvíce bodů: Hejdová 16, Kateřina Elhotová 11, Karolína Elhotová 9 - Johnsonová 27, Jovanovičová a Mujovičová po 19.

Tabulka:

1. Francie 2 2 0 162:114 4 2. Černá Hora 3 1 2 174:212 4 3. ČR 3 1 2 189:208 4 4. Švédsko 2 1 1 131:122 3

Skupina C (Niš):

Maďarsko - Turecko 58:59 (26:27)

Tabulka: