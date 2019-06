Elhotová po porážce: Už nebyla síla. Proti Švédsku budeme mít navrch | iSport.cz

Výběr trenéra Štefana Svitka měl na dosah senzaci, protože v prvním poločase stříbrné medailistky z posledních tří evropských šampionátů vymazal. Pak ale favorit přidal a po zhruba pětiminutovém střeleckém výpadku českého celku v závěrečné čtvrtině skóre otočil a vyhrál 74:61.

"Nastoupily jsme s obrovskou energií, bojovností a proměňovaly jsme střely z dálky. Tímhle jsme se dostaly do vedení až o deset bodů," řekla Elhotová. "První poločas byl z naší strany skvělý, ale v závěru už síla nebyla. Dostávaly jsme koše z podkoše a dostaly jsme i lehké trojky. Tím náskok Francie narostl," dodala.

"Trenér nás nabádal, že teď je ten čas, kdy do toho máme dát všechno a ukázat, že i s takovýma týmama můžeme hrát. Žádný zvláštní recept jsme neměly. Soupeře jsme zaskočily tou energií, zatímco ony k tomu přistupovaly laxně. Druhý poločas znatelně přitvrdily a dopadlo to, jak to dopadlo," přidala Elhotová.

České basketbalistky už v pátek čeká druhý zápas ve skupině proti Švédsku. "Zítra to bude hodně tvrdé, ale myslím, že budeme mít navrch," prohlásila. "Je to stěžejní utkání pro postup a chceme vyhrát jako v každém zápase. Chtěly jsme i dnes, nic jsme nevzdaly, ale byl to pro nás těžký oříšek," dodala.