Haník + Hejková: Jak to mají ženy ve sportu? Nejen o vlivu vztahů s muži | iSport.cz

Kdysi jsem napsal výrok, který trochu pobouřil ženskou veřejnost: Holky chtějí remizovat. Vy se živíte vyhráváním holek, tak s tím asi nebudete souhlasit, že?

„To bych řekla… To není pravda. Chtějí vyhrávat.“

To je jasné, že chtějí vyhrávat. Ale chci se zeptat, jestli jste někdy u holek tento princip pozorovala?

„Já nemám ráda, když se ve sportu dělají rozdíly mezi muži a ženami. Existují muži, kteří jsou málo bojovní, a naproti tomu bojovné ženy.“

Nevnímáte ženu spíše vztahově? Že pro ženu je důležitější dobrý vztah a pro chlapa jsou nejdůležitější úspěch, práce a vyhrávání?

„V konečném důsledku i chlap chce mít úspěšný vztah, ale jde na to způsobem, který se mu stoletími usadil v hlavě - že když bude vítěz, tak bude mít přízeň žen.“

Holky snad chtějí vítěze, nebo ne?

„Je to dané tím, že jim to bylo předkládané, že tak to má být. Ale máte pravdu, já bych nechtěla mít vedle sebe nějakého poseru. Také bych chtěla mít vítěze.“

Co znamená pro ženu úspěch?

„Celá podstata sportu je v tom, že člověk chce mít úspěch. Chce vyhrávat. Pro mě úspěch znamená, že to, co mě baví, dělám s nějakým výsledkem. Nedokážu si představit, jestli bych to stále dělala, pokud bych ty úspěchy neměla. Je to pro mě přirozená koncovka toho, co dělám a co mě baví.“

Jako předseda volejbalového svazu jsem zažil, že reprezentantky, když se dostaly na životní křižovatku, třeba v 27 letech, klidně obětovaly volejbal, protože chtěly mít vztah. Přestože byly na vrcholu a byly před nimi ty největší úspěchy.

„To je možné, ale já se s tím nepotkávám.“

Skutečně, ne?

„Společnost se natolik mění, že ženy jsou soběstačné i v normálním životě a nepotřebují mít vztah. Samozřejmě, že je dobré, když člověk má vztah a není v životě sám,