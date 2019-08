Odstavená hvězda NBA věří v návrat. Každý den jsem v posilovně, říká Anthony | iSport.cz

"Každý den jsem v posilovně," řekl v rozhovoru pro ESPN Anthony, který v minulém ročníku za Houston, s nímž měl podepsanou roční smlouvu na 2,4 milionu dolarů, odehrál deset zápasů. Celkem má během 17 sezon v NBA v průměru na zápas 24 bodů a 6,5 doskoku.

Po Anthonyho odchodu z Houstonu se spekulovalo, že by měl zamířit do Los Angeles Lakers. Nakonec se to nestalo a bývalý hráč Denveru, New Yorku nebo Oklahomy to nakonec uvítal. "Potřeboval jsem přehodnotit kariéru, svůj život i sebe samého," prohlásil.