Čínská televize zrušila vysílání přípravy NBA, naštval ji tweet o Hongkongu | iSport.cz

„Věříme, že jakékoliv prohlášení, které zpochybňuje národní suverenitu a sociální stabilitu, nespadá do oblasti svobody projevu,“ uvedla televize v prohlášení. Podle AFP se navíc televize chystá přehodnotit veškerou spolupráci s NBA. V Číně se ve čtvrtek a v sobotu utkají v rámci přípravy Los Angeles Lakers s hvězdným LeBronem Jamesem a Brooklyn Nets.

Tweet, který vyvolal pohoršení mezi čínskými basketbalisty, fanoušky i úřady, Morey zveřejnil na sociálních sítích v závěru minulého týdne. Vyzval v něm k podpoře hongkongských obyvatel při pátečních protestech.

Obyvatelé Hongkongu manifestují již několik měsíců. Původně požadovali stažení návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, protesty ale přerostly v obecnější požadavky na demokratizaci systému.

Rockets general manager Daryl Morey and the NBA just backed down over a tweet which said “Fight For Freedom. Stand With Hong Kong.” because Communist China got pissed off. pic.twitter.com/tDT8YwsdDF