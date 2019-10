BASKETBALOVÝ INSIDER: Satoranský má před sebou nejlepší sezonu v NBA | iSport.cz

Nový ročník NBA startuje 22. října a z hlediska českých fanoušků bude nejvíce sledovaná nová mise Tomáše Satoranského, který v létě podepsal tříletou smlouvu s Chicago Bulls. O jeho vyhlídkách ve slavném týmu i o největších favoritech NBA a dalších zajímavostech mluví zástupce šéfredaktora Sportu a bývalý ligový basketbalista Adam Nenadál. „Tomáš je v týmu, jehož trajektorie míří vzhůru – to je největší rozdíl oproti třem minulým sezonám ve Washingtonu. Chicago o Tomáše stálo, dalo mu to najevo velmi dobrou smlouvou a dá mu to najevo i respektem k jeho hře,“ zdůrazňuje Nenadál.