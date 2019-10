NBA počítá ztráty, po sporu s Čínou může přijít o miliardy. Manažera neodvolá | iSport.cz

Napjaté vztahy mezi Čínou a NBA po kontroverzním tweetu generálního manažera Houstonu Rockets Daryla Moreyho mají podle komisionáře zámořské basketbalové ligy Adama Silvera citelné finanční důsledky. Nic to ale nezměnilo na jeho stanovisku, že každý člověk má právo na svobodu vyjadřování. Prozradil, že čínská strana požadovala po vzniku kauzy odvolání Moreyho z funkce, což vedení NBA jednoznačně odmítlo.

„Řekli jsme, že to nepřipadá v úvahu. Ani žádný trest nepřipadá v úvahu,“ řekl Silver zámořským médiím v New Yorku. Komisionář uvedl, že jej k Moreyho suspendaci vyzvala mimo jiné i čínská vláda, pekingské ministerstvo zahraničních věcí ale v prohlášení odmítlo, že by takový požadavek vzneslo.

Morey před několika dny vyvolal v Číně pohoršení, když na sociálních sítích vyzval k podpoře hongkongských obyvatel při protestech za demokratizaci systému města pod čínskou správou. Později tweet smazal a následně se omluvil, případ už ale přerostl v diplomatickou při. Způsobilo to odliv fanoušků i obchodních partnerů, zrušení přenosů přípravných zápasů NBA v čínské státní televizi a omezení propagačních akcí ligy. I samotné konání obou zápasů bylo nejisté, ale nakonec se Los Angeles Lakers a Brooklyn Nets v Šanghaji i Šen-čenu utkali.

Soutěžní sezona NBA začne příští týden a napětí mezi oběma stranami přetrvává. Nejlidnatější země světa přitom představuje pro NBA lukrativní trh s příjmy v odhadované výši čtyři miliardy dolarů. „Nevím, jak se to bude vyvíjet. Naše zápasy se v Číně stále nevysílají. Finanční důsledky byly a ještě mohou být nadále dramatické,“ konstatoval Silver.