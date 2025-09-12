Časy se mění, legendy potěšily pozvánky na Davis Cup. Proč nedorazí Lendl?
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Nové vedení tenisového svazu narovnává vztahy s legendami českého tenisu poznamenané přístupem bývalého prezidenta Iva Kaderky. A Davis Cup na Floridě k tomu je ideální příležitostí. Na jihu USA jich žije hned několik a všem byly odeslány pozvánky na utkání českých tenistů proti Americe.
„Uvědomujeme si, že je to naše povinnost, ale současně víme, co se odehrávalo v minulosti. A tak jsme v dostatečném předstihu obeslali tenisové legendy žijící v okolí Delray Beach a pozvali je na daviscupový zápas s tím, že se s nimi rádi setkáme,“ uvedl pro deník Sport a web iSport předseda ČTS Jakub Kotrba.
„Byli potěšení. Věřím, že by to takhle mělo být i do budoucna, aby se nezapomínalo na bývalé hráčky a hráče, kteří dláždili cestičku dalším generacím. Chceme se tomu dál věnovat a zvát i další. Kéž by k tomu bylo v tomhle formátu týmových soutěží víc příležitostí,“ doplnil svazový místopředseda Petr Pála, jenž byl s většinou pozvaných i v telefonickém kontaktu.
S manželkou měl dorazit na utkání Pavel Složil (69), člen vítězného daviscupového týmu z roku 1980, někdejší čtvrtý deblista světa či trenér Steffi Grafové. Ivanu Lendlovi (65) návštěva utkání nezapadala do plánů, jelikož se zrovna stěhuje a momentálně není na Floridě. A navíc minulou neděli coby čestný host předával trofej šampiona US Open Carlosi Alcarazovi.
„Když jsem s ním mluvil, dělali jsme si srandu, že je zvyklý být v New Yorku na finále,“ poukázal Pála na Lendlových osm finálových účastí v řadě mezi lety 1982-89. „Ivan byl pozváním potěšený, ale musel se omluvit, jelikož už si nemohl zorganizovat program jinak,“ doplnil. Osobní dopis pak poslal Lendl i předsedovi Kotrbovi s tím, že by ho rád osobně poznal a českým tenistům bude držet jako vždy palce.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka Hana Mandlíková (63), další velikánka české tenisové historie žijící v nedalekém Bradentonu, momentálně doprovází dceru Elizabeth na turnaji WTA v Brazílii. „Konečně si někdo vzpomněl. Budu držet palce,“ vzkázala na svaz.
Jejím téměř sousedem je v Bradentonu Petr Korda (57), poslední český muž, který dokázal vyhrát grandslam (Australian Open 1998). Ten plánoval návštěvu utkání v případě, že by byl do amerického týmu nominovaný jeho syn Sebastian.
Za éry prezidenta Kaderky momentálně stíhaného za dotační podvody na svazu došlo k mnoha aférám s velikány československého tenisu. Martinu Navrátilovou obvinil z toho, že v roce 2006 startovala ve čtyřhře na turnaji v Praze jen pro peníze. Haně Mandlíkové vyčetl údajně přehnané finanční požadavky, když chtěla pomáhat na svazu. Konfliktů s Janem Kodešem či Tomášem Šmídem bylo nespočet včetně kontroverzního zvacího dopisu na finále Davis Cupu 2009. Pavla Složila na finále 2012 v Praze odmítl pozvat s tím, že není přítelem českého tenisu.
Časy se ale mění, o čemž svědčí i současná reakce Hany Mandlíkové. „Konečně si někdo vzpomněl…“