Poprvé pokořeni. Basketbalisté Nymburka nestačili na silné Tenerife | iSport.cz

Basketbalisté Nymburka ve čtvrtém kole Ligy mistrů v pražské hale Královka podlehli 68:78 favorizovanému Tenerife a poprvé v soutěži prohráli. Středočeši navíc zaváhali po 38 soutěžních zápasech. Vítěz Ligy mistrů z roku 2017 a finalista z minulé sezony naopak vyhrál ve skupině C i počtvrté.

Nymburk před sezonou vyhlásil útok na Final Four a výkon z prvního poločasu ukázal, že by nemuselo zůstat jen u přání. V prvním poločase dokázali domácí s favoritem držet krok, a i když dvakrát prohrávali o osm bodů, ztrátu dokázali vždy vymazat. Do kabin odcházeli za stavu 32:35.

Tenerife ale v úvodu třetího dějství dokázalo dostat do hry pivota Giorgiho Šermadiniho, kterému domácí v první půli dovolili pouhé dva body. Dvojnásobný vítěz Euroligy během chvíle díky spolupráci s rozehrávačem Marcelem Huertasem zaznamenal šest bodů a hosté vedli o devět.

Nymburk se ale dostal zpět do hry a po nesportovní chybě Huertase, kterou potvrdilo až video, snížil zásluhou trojky Martina Peterky na rozdíl jediného bodu. Jenže hráči Tenerife drama nedovolili a dokázali soupeři odskočit až na rozdíl 15 bodů. Největší zásluhu na výhře favorita měl Huertas s 11 body a 9 asistencemi, Šermadini dal 15 bodů.

Nejlepším střelcem Nymburka byl Vojtěch Hruban, který si připsal 13 bodů. Český reprezentant se díky tomu se ziskem 4710 bodů posunul na druhé místo v historickém klubovém pořadí. Na třetí příčku odsunul Radoslava Rančíka (4698 bodů) a víc už má jen Petr Benda, který má díky dnešním 10 bodům na kontě 6651.