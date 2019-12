Technika selhala, musel zaskočit hlasatel. Česko je hacknuté, smála se po výhře Hejková | iSport.cz

Zažila jste to tedy někdy i jako trenérka?

„To ne. Však jsme též zavzpomínali s komisařem, že to za našich starých časů bylo úplně normální. A že se teď cítíme jako za mlada.“ (směje se)

Co na to pak ale samotné hráčky?

„No, to už byl problém, protože jsme nevěděly, kolikátá se hraje minuta. I já jsem vždy automaticky zvedla hlavu k časomíře a tam to zjištění bylo velmi nepříjemné. Nicméně tak, jak si poradili v benešovské nemocnici, tak jsme si poradily i my. Myslím, že celá Česká republika je hacknutá.“

Určitě to bylo nepříjemné, i co se přípravy týče. Vždyť se začínalo hrát o půl hodiny později.

„Ano, začátek byl špatný, protože jsme strašně dlouho stály. Holky byly rozcvičené, namotivované a potom, musely čekat… to je vždy problém. Něco takového vždy nahrává spíše tomu slabšímu týmu, což bylo vidět v naší první čtvrtině. V té druhé jsme ale už chytly rytmus, zlepšily se v obraně, a ukázal se náš rozdíl.“

Jste tak jediní v Eurolize s Jekařerinburgem, kteří mají bilanci 7:1. Jak tuhle svou jízdu vnímáte?

„Srovnání s Jekatěrinburgem nesledujeme, koukáme hlavně na to, že máme 7:1. A o tom bychom si mohly na začátku sezony, kdy nás trénovalo jen šest, snít.“

Oficiální stránky Euroligy vás i označily za favorita číslo 1. Souhlasíte?

„To ne. Musíme být skromní. Realita je jiná a ta zní, že ty nejsvětovější hráčky jsou v Rusku.“

Nicméně i vy máte svou sílu. Evidentní v ní je podíl dvojice Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, která dohromady nasbírala proti Rize 52 bodů a 30 doskoků.

„Chytily se, ale nejlepší na tom všem je, jak si to užívá celý tým. Když třeba jen sledujete lavičku, jak si fandí tam všichni navzájem, tak je to super.“