Basketbalistky USK Praha rozdrtily Rigu! Vyhrály o 50 bodů a jsou o skóre druhé | iSport.cz

Pražanky výsledným padesátibodovým rozdílem překonaly výhru z minulého týdne nad belgickým celkem Castors Braine, který rovněž v hale na Královce porazily 102:62. Na druhý stobodový výkon v ročníku ale tentokrát těsně nedosáhly. Rekordním výsledkem v sezoně zůstává pro tým trenérky Natálie Hejkové domácí vítězství ze 3. kola nad Cukurovou 82:28.

Proti Rize, na jejíž palubovce Pražanky na startu sezony vyhrály 73:66, excelovaly americké opory Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová. Obě dosáhly za necelých 27 minut hry na double double - Jonesová za 27 bodů a 14 doskoků, Thomasová měla bilanci 25 a 16. "Velmi dobře se známe, hraje se nám spolu skvěle a snažíme se být v každém zápase efektivní," komentovala Jonesová spolupráci s Thomasovou, s níž hraje v zámořské WNBA za Connecticut.

Utkání začalo s půlhodinovým zpožděním kvůli problémům se světelnou tabulí a časomírou. Delší prodleva zaskočila více domácí tým a po většinou první čtvrtiny prohrával. Nakonec ji ale vyhrál 22:20 a Thomasová v ní stihla devět bodů a osm doskoků.

"Ovlivnilo nás to hodně, protože jsme čekaly strašně dlouho. Uvědomila jsem si, že obdivuji tenistky, které čekají někde v šatně, než skončí nějaký zápas, a musí okamžitě vyběhnout. Pro nás je to nezvyklé. Holky byly rozcvičené, potom chvilku čekaly, pak zase, potom si zase sedly a znova se šly rozcvičit. Bylo vidět, že jim to vadí," řekla Hejková.

Zbytek duelu ale Pražanky zcela ovládaly. Do poločasu získaly dvacetibodový náskok, v třetí desetiminutovce dovolily soupeřkám jen osm bodů a v závěru se dostaly i na rozdíl 52 bodů. Nejvyšší výhru v sezoně ani stovku ale nepokořily, trojkový pokus Terezy Halátkové osm sekund před koncem byl neúspěšný.

"Nakonec můžu být spokojená. Neměli jsme svoji tradiční slabou třetí čtvrtinu a dohrávaly jsme jak na tréninku. Bez časomíry, občas se zahlásí čas, tak si tak holky připadaly. V druhém poločase to byl trochu problém, protože jsme nevěděly, kdo má kolik faulů nebo jaký je čas," dodala Hejková.

Evropská liga basketbalistek - 8. kolo:

Skupina A:

USK Praha - Riga 98:48, Jekatěrinburg - Castors Braine 101:71, Orenburg - Cukurova 74:64.

1. Jekatěrinburg 8 7 1 716:537 15 2. USK Praha 8 7 1 679:455 15 3. Orenburg 8 5 3 539:526 13 4. Bourges 7 4 3 474:489 11 5. Castors Braine 8 3 5 571:612 11 6. Cukurova 8 2 6 468:655 10 7. Benátky 7 2 5 442:525 9 8. Riga 8 1 7 505:595 9

Skupina B:

Gdyně - Schio 47:74, Šoproň - Montpellier 70:77, Bourges - Benátky 68:45, Lyon - Dynamo Kursk 84:59.