Nymburk porazil v Lize mistrů Peristeri. Do osmifinále jde z první příčky | iSport.cz

Basketbalisté Nymburka v posledním kole skupiny Ligy mistrů porazili 84:72 Peristeri a díky prohře favorizovaného Tenerife v Bambergu postoupili do osmifinále z prvního místa. Středočeši tak s bilancí 12 výher a dvou porážek jdou do play off jako nejlepší tým základní části. Soupeře jim určí los 18. února.