Medaile bez play off? Poloviční cena, říká Šiřina, MVP basketbalové sezony | iSport.cz

Na sezonu Jakub Šiřina jen tak nezapomene. Začala čínskou senzací na mistrovství světa a skončila předčasně kvůli čínské pandemií. „Těší mě, že jsem byl zvolen nejužitečnějším hráčem, ale radost přebíjí fakt, že se sezona nedohrála,“ říká na rovinu Šiřina. „Není to tak uspokojující, je to spíš poloviční cena. Bitvy a emoce z play off nám všem chybí.“

S Opavou jste se od začátku drželi na druhém místě, bral byste takové stříbro, pokud by vedení soutěže vyhlásilo konečné pořadí na základě tabulky bez play off?

„Bral bych to stejně jako cenu pro nejužitečnějšího hráče. Dojem prostě kazí, že se sezona nedohrála a medaile jsme si nemohli vybojovat na hřišti. Z takové by asi nikdo neměl extra radost. Na druhou stranu, když to tak zůstane, znamenalo by to pro nás účast v pohárové Evropě.“

Myslíte, že soutěž vyhlásí svého mistra?

„Ještě to není úplně uzavřené, ale co jsem slyšel, mělo by to zůstat, jak je. Že se vyhlásí mistr a pořadí zůstane. Ale to je zatím jen spekulace, nevím, jak se rozhodnou na nejvyšších místech.“

Ceny pro osobnosti se vyhlásily. Nejužitečnějším hráčem jste se stal podruhé, dá se srovnávat?

„Letos to bylo mnohem lepší z mé, i týmové strany. Z pohledu čísel, výsledků i postavení v tabulce (v sezoně 2015/16 byla Opava po základní části čtvrtá). Výkony byly jinde, než před čtyřmi lety.“

Je to souhra náhod, nebo platí, že když je úspěch s reprezentací, tak v lize zazáří Šiřina?

(usměje se) „Nejste první, kdo se takhle ptá. Když je jakýkoliv reprezentační sraz nebo akce, nesmírně se na to těším. Máme skvělou partu, je sranda. Vždycky mě to nabudí pozitivní energií a přenesu si ji i do klubu. Možná pak i moje hra vypadá jinak. Ano, dá se říct, že z reprezentačních úspěchů čerpám.“

Váš trenér Petr Czudek říkal, že po návratu z mistrovství světa je pro vás liga v uvozovkách jako zpomalený film. Souhlasil byste?

„Ano, měl jsem z toho přesně takový pocit, jak říkal Čouda. Když jsem měl možnost zažít tempo na mistrovství světa. Atletičnost hráčů a celkově hru, jak plynula, tak to bylo na úplně jiné úrovni. Když jsem se vrátil, opravdu se mi zdálo, že se hra o pár stupňů zpomalila. Skutečně mi to přišlo jako zpomalený film. Možná i proto vyčnívali i další reprezentanti. Přivezli jsme si sebevědomí.“

V anketě volí kapitáni týmů, trenéři a manažeři. Komu jste dal coby opavský kapitán hlas vy?

„Na první místo jsem dal Pavla Houšku, na druhé Tomáše Vyorala. Kandidátů bylo hodně, třeba i Lukáš Palyza byl v užitečnosti hodně vysoko. Klidně jsme tuhle cenu mohli rozdělit na čtyři kousky a obdarovat každého. Všichni si to zasloužili. Je fajn, že česká liga měla v popředí skóre i užitečnosti čtyři české hráče a reprezentanty.“

Proč jste vybral zrovna Pavla Houšku?

„Pavel už má nějaký věk a přesto hraje výborně. Sám říká, že druhý den po zápasech by potřeboval kartičku ZTP, aby mohl fungovat. Přesto předvádí fantastické výkony a táhne Ústí.“

Do Opavy jste přišel z Ostravy už před dvanácti lety. Čím to, že jste nikdy nevyrazil do zahraničí?

„Mám ve smlouvě klauzuli, že v případě dobré nabídky ze zahraničí mohu odejít, ale pro českého hráče, pokud nehraje kvalitní pohárovou soutěž, je těžké se dostat do zahraničí. Pokud se nebavíme třeba o Slovensku nebo o nižších ligách. To je vidět i na klucích z Nymburka. Třeba Vojta Hruban měl předloni fantastickou sezonu v Lize mistrů, vypadalo to, že odejde a přesto to nedopadlo. I z top českého týmu je problém se dostat ven, jednoduché to není. Navíc jsem asi správnou dobu prováhal. Pokud hráč neodejde v patnácti, šestnácti jako to udělali třeba Saty (Satoranský), Ondra Balvín nebo Vít Krejčí, tak je to těžké.“

Zahraničí by vás lákalo?

„Určitě by mě lákalo. Chtěl bych vědět, jestli se dokážu prosadit v Evropě. V minulosti jsem byl na zkoušce v Belgii, ale nakonec se rozhodli, že budou hledat úplně jiný typ a pozici. Ne rozehrávače, takže to nedopadlo. A zůstal jsem v Opavě. Nějaké náznaky byly z Nymburka, ale nikdy se to nedostalo do finální fáze, že by na stole byla konkrétní nabídka. Jen spekulace a oťukávání. Ale já ani nemám důvod měnit tým. Jsem v Opavě spokojený, je tady dobrá parta, výborný trenér. Věk mi taky přibývá a stěhovat se někam ve 32 letech už asi není pro mě.“

HVĚZDY KOOPERATIVA NBL 2019/20

MVP Jakub Šiřina (Opava)

KOUČ Petr Czudek (Opava)

OBRÁNCE Viktor Půlpán (Pardubice)

NEJVĚTŠÍ ZLEPŠENÍ Radek Farský (Basket Brno)

NEJLEPŠÍ PĚTKA SEZONY

Jakub Šiřina (Opava)

Vojtěch Hruban (Nymburk)

Jaromír Bohačík (Nymburk)

Pavel Houška (Ústí)

Zachary Hankins (Nymburk)