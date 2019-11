Šiřinu „nakazil“ Satoranský, opavský rozehrávač vévodí střelcům | iSport.cz

Klíčovým mužem BK Opava byl rozehrávač a kapitán Jakub Šiřina (31 let) už před mistrovstvím světa. Úspěšný šampionát, na kterém český tým šokoval parádním basketbalem i výsledky, napumpoval sebevědomí i jemu. A přestože fanoušky vždycky spíš bavil kreativními kousky než střelbou, vévodí aktuálně i ligovému pořadí střelců. Naposledy pomohl rozprášit 30 a 32 body USK Praha a NH Ostrava.

„Když se daří týmově, roste i sebevědomí jednotlivců,“ odmítá chvalozpěvy ostravský rodák. „Jsem rád, že se mi tak daří, ale hlavní je, že vyhráváme. Jen ať tu sérii natahujeme, co to jde, protože těžké zápasy teprve přijdou. Pravda je, že podobnou sérii jsem na začátku sezony ještě nezažil.“

Sebevědomí z šampionátu

Šiřina nezastírá, že úspěšný šampionát mu pořádně nabil baterky. Podobný efekt na něho mělo i vydařené mistrovství Evropy před dvěma lety. Když se tehdy z šampionátu vrátil, zlepšil své střelecké statistiky v průměru o osm bodů. Teď si vede ještě lépe. „Mistrovství světa mi hodně pomohlo,“ má jasno Šiřina. „Přece jenom, když dva měsíce trénujete s nejlepšími hráči z České republiky, je už jen tohle samo o sobě kvalitní a obohacující. A byť jsem na mistrovství nehrál moc minut, dost mi to dalo. Snažím se to přenést i do ligy a zatím se mi to daří.“

Na mistrovství světa naskočil Šiřina do šesti zápasů z osmi, nasbíral dohromady 7 bodů. Zahrál si proti Američanům, Brazilcům nebo v zápase o páté místo se Srby. Sice to bylo vždy jen na pár okamžiků, aby si oddechl klíčový rozehrávač Tomáš Satoranský. Ale i tak to vnímá jako obrovský úspěch. „Starty jsem sbíral po minutách, ale dostat se na světový šampionát mezi dvanáct nejlepších hráčů republiky, je něco výjimečného.“

Opavský trenér Petr Czudek, který je zároveň asistentem u reprezentace, euforii a pohodu u svého klíčového hráče vnímá a využívá. „Kuba jede na vlně, věří si, jde mu to a má formu,“ těší trenéra. „Jeho minutáž na šampionátu nebyla velká, ale Kuba si zkusil velký basket, zjistil jaká je v něm rychlost a síla. Nechci říct, že se vrátil do zpomaleného filmu, to ne, ale přece jenom se mu určité věci teď řeší v lize jednodušeji. Hlavu má dobře nastavenou. Přeji si, aby mu to vydrželo.“

Satoranského „virus“

Pozitivem byly podle Petra Czudka pochopitelně i tréninky s Tomášem Satoranským. Jeho nadšení, soutěživost a profesionalita se přenesla i na všechny další členy týmu. „Těžko se to měří, ale Tomáš je schopen vás tímto vším v uvozovkách nakazit,“ říká Czudek. „Když s ním trénuješ nebo hraješ, tohle si odneseš. I já si to odnesl a to už nehraji. Zjednodušeně řečeno - člověk by se neměl nikdy uspokojit, mít stále touhu urvat co nejvíce. Tohle právě umí Tomáš na ostatní přenést.“

Šiřinovy statistiky svítí i proto, že je aktuálně jediný klasický rozehrávač Opavy. Radovan Kouřil přestoupil do BK Olomoucko a Radim Klečka je zraněný. „To je právě jeden z hlavních důvodů, proč musím hrát tolik minut a snažit se to tlačit víc sebe než je zdrávo. Radim je zraněný a mladý Lukáš Bukovjan ještě sbírá zkušenosti. Takže to teď musím táhnout já.“

Kromě klasické rozehrávky a dirigování hry teď Jakub Šiřina drží Opavu i střelecky. „Vyložený střelec sice není, ale pracuje na sobě, hodně střílí a hodně si věří,“ říká trenér Czudek. „Když je forma a trefí se z dálky, je těžko zastavitelný. Umí napichovat obranu, soupeř musí být u něj a když trefí jednu dvě trojky, hned se jemu i týmu hraje lépe. Takhle to má každý rozehrávač. Když se trefí, má to jednodušší, protože soupeř neví, jak ho zastavit. Dirigent prostě musí mít sebevědomí.“

Odchod z Opavy? Není důvod

V minulosti se o hbitého rozehrávače zajímal například Nymburk, měl i pár nabídek ze zahraničí. Nicméně Šiřina je v Opavě spokojený. „Nějaký zájem ostatních klubů o Kubu asi je. Těžko by se nám nahrazoval, ale v Opavě nikomu nešlapeme po štěstí,“ říká Czudek. „Kdyby něco takového konkrétně nastalo, museli bychom to řešit. Ale spíš to teď vidím tak, že se Kuba zkoncentruje na Opavu, abychom odehráli dobrou sezonu, herně i výsledkově. Ať zlepšíme loňské šesté místo a urveme třeba i něco v pohárech.“

Tak to vnímá i hráč. „Je mi jedno, jestli budu dávat třicet bodů nebo nula, na konci je rozhodující jen vítězství. To se cení. Takže doufám, že budeme vyhrávat dál a dál,“ dodal Šiřina.

TOP STŘELCI KOOPERATIVA NBL

1. Jakub Šiřina (Opava) 169 bodů (průměr 24,14)

2. Luka Igrutinovič (Kolín) 136 (19,43)

3. Lukáš Palyza (Olomoucko) 130 (18,57)

4. Pavel Houška (Ústí) 118 (16,86)

5. Lamb Autrey (Děčín) 116 (16,57)

(pozn.: po 7 odehraných kolech)

ÚSPĚŠNOST ŠIŘINOVY STŘELBY

za 2 body 75,5 % (49/37)

za 3 body 47,5 % (40/19)

trestné hody 76 % (50/38)