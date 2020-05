Trumf z elitních sfér: do Brna vstoupil bývalý LeBronův kouč, jak ho zlákali? | iSport.cz

Na svém kontě mají 23 titulů - ten poslední se však datuje do roku 1996. V poslední sezoně NBL hráli na chvostu. Tohle ale má být útok na oživení slavné historie. „Věříme ve velkou budoucnost," zní z basketbalového Brna, kde během středy představili nové spolumajitele a cíle. Získali Viktora Půlpána, s mladíky jim pomůže Patrik Auda a do vedení vstoupil David Blatt, bývalý kouč LeBrona Jamese!

Když se před pár týdny rozhodlo, že česká Kooperativa NBL bude kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončena, nacházeli se zrovna ve skupině A2, v níž se snažili vyhnout baráži. Na kontě měli osm výher, 19 porážek a jen o trochu lepší skóre než NH Ostrava.

Něco takového by už od příště mělo být pro basketbalisty Brna minulostí. Nově by se měli rvát o pár pater výš. Zaútočí na play off? Na semifinále? Nebo snad zkusí prohnat Nymburk v boji o titul? Kdo ví. Ve středu každopádně vytasili na veřejnost senzační trumf!

„V minulých měsících probíhalo intenzivní jednání o vstupu zahraničního partnera do klubu a od května se spolumajitelem Basketu Brno stala izraelská společnost True Player Group," uvedl na tiskové konferenci generální manažer Michal Jimramovský.

Že to nezní kdovíjak lákavě? Omyl. Jednak i díky tomu získal brněnský tým nedávno člena širšího reprezentačního týmu, rozehrávače Viktora Půlpána, a především do struktury jeho vedení vkročila persona světového významu, spolumajitel True Player Group, David Blatt. Vítěz Euroligy, mistr Evropy, bývalý kouč LeBrona Jamese v Clevelandu Cavaliers. „Je úžasné, že máme možnost spolupracovat s brněnským týmem a podílet se na bohaté historii českého basketbalu. Věřím, že vytvoříme ideální prostředí pro růst a vývoj, který povede ke společnému úspěchu," nechal se slyšet na dálku v poslané zdravici nedávný konzultant NY Knicks.

Oprášit slavnou minulost, o to půjde především. Ve své historii získalo Brno 23 titulů, jenže ten poslední se datuje až do roku 1996 a od sezony 2004 vládne české lize soustavně Nymburk. Jen vloni skončil moravský tým osmý a předloni dokonce jedenáctý. „Naším cílem je vrátit se postupnými kroky na vyšší příčky. Netýká se to však umístění v tabulce. Naši partneři přináší též znalosti z individuálního rozvoje hráčů či managementu a cílem je udělat z tohoto klubu dobrou značku, jež bude oslovovat nejen talenty v Česku ale i na evropské úrovni," prohlásil Jimramovský.

KDO JE DAVID BLATT? 61letý americko-izraelský basketbalový trenér

Vítěz Euroligy z roku 2014 (Maccabi Tel Aviv)

Bronzový medailista z OH 2012 (trenér Ruska)

Mistr Evropy 2007 (trenér Španělska)

Bronzový medailista z ME 2011 (trenér Litvy)

Trenér Clevelandu Cavaliers v letech 2014 - 16 (vedl LeBrona Jamese či Kyrieho Irvinga)

Naposledy konzultant NY Knicks

S tím pak souvisí i další kroky. Tým se od nové sezony přesune do větší haly ve Vodově ulici, (3500 tisíce diváků), zajistil si účast v extralize do 19 let a spustil i projekt Next Generation, který by měl stahovat nejtalentovanější hráče z Brna a okolí. Patronem programu bude reprezentant a opora národního týmu z nedávného MS Patrik Auda.

„V A-týmu máme pět hráčů z loňského kádru, teď přišel Viktor Půlpán, k tomu počítáme se dvěma kadety, jsme rovněž před podpisem smlouvy s Davellem Robym a do toho se budeme dál dívat po jiných akvizicích. Hlavně potřebujeme hráče na pozici podkošového křídla a pivota," řekl trenér Lubomír Růžička s tím, že může dojít i k posilám z Izraele, kde má prý True Player Group (vedle Blatta ji vlastní bývalý manažer Hapoelu Jeruzalém Idan Avshalom) několik dalších klubů ve druhé a třetí lize. A co se vedení týmu týče, počítá se s tím, že by zde časem měl na denní bázi fungovat i zástupce nových spolumajitelů a bývalý Blattův asistent Daniel Gutt.

Druhý padesátiprocentní podíl nakonec pak zůstane dosavadnímu vlastníkovi Ctiradu Nečasoví. „Nevíme, jaký dopad bude mít stávající ekonomická situace na naše partnery, ale rádi bychom, aby se náš rozpočet v další sezoně navýšil a byli jsme v ní ještě konkurenceschopnější. S novými spolumajiteli už pracujeme ve všech odvětvích," dodal Jimramovský.

Cesta za oprášením slavné historie brněnského basketbalu tak může začít...





Jak zlákali superstar? Pomohl i trenér Ginzburg

Na české basketbalové poměry jde o senzační kousek. S jeho jménem se setkáte v tablu euroligových vítězů, mistrů Evropy, v roce 2012 třeba dovedl Rusko k bronzu na OH a ještě před čtyřmi lety koučoval Cleveland Cavaliers s LeBronem Jamesem a Kyrie Irvingem, který jen pár měsíců po jeho odchodu získal titul v NBA.

Teď se ale hvězdný trenér David Blatt stal součástí i české Kooperativa NBL, když jeho společnost True Player Group převzala pedesátiprocentní podíl nad Mmcité1 Basket Brno. V lize přitom vedle mistrovského Nymburka figuruje třeba silný Děčín, Pardubice nebo Olomoucko… Čím to, že izraelská korporace zvolila tým z jihomoravské metropole? „V tomhle patří poděkování Ronenu Ginzburgovi,“ uznal na středeční tiskové konferenci generální manažer Brna Michal Jimramovský.

Právě kouč české reprezentace totiž na podzim zvedl telefon a vytočil číslo Lubomíra Růžičky, který mu dříve dělal asistenta v národním týmu. „Řekni mi, Růžo, jak ten váš klub vnímáš?“ zeptal se ho. A brněnský trenér vyhrkl: „Jako klub s neskutečným potenciálem.“

Dobrá lokalita, blízko na hranice se Slovenskem či Rakouskem, univerzitní město a hlavně – velké sportovní možnosti. V minulosti bylo Brno mekkou národního basketbalu, na svém kontě má 23 titulů, vyprodávalo haly a skrývá obrovská lákadla v množství nastupující generace hráčů.

To pak Ginzburgovi stačilo. A předal kontakt směrem k True Player Group, který měl o podobnou akvizici zájem a vedle Blatta v něm působí i Idan Avshalom, bývalý generální manažer Hapoelu Jeruzalém. „Jednání probíhala od podzimu minulého roku a jsem rád, že jsme je dotáhli do zdárného konce,“ usmál se Jimramovský.

Dohoda pak vypadá jasně: 50 % podílu pro True Player Group, 50 % zůstane dosavadnímu majiteli Ctiradu Nečasovi. Využijí společné know how i možnosti pro výchovu nových talentů. „Musíme si uvědomit, že český basketbal získal obrovský respekt. Možná ještě větší v zahraničí než tady a čeští hráči začínají být pro evropský basketbal sexy. Na MS jsme byli šestí, v kádru byla řada zástupců z české ligy a další jako Blake Schilb si jí také prošli. Hráči jako Hruban nebo Bohačík jsou už teď borci euroligové úrovně,“ chválil Růžička.

Hlavním cílem spojení je proto umístit Brno opět na vyšší ligové příčky, ale rovněž vrátit ho i na mapu basketbalové Evropy. „Filozofie se týká jak basketbalové stránky, tak byznysu. Spousta trenérů má problémy s tím, když jim hráč odchází jinam, ale pokud je to do lepšího klubu, je to pro mě vizitka, že jsem svou práci dělal dobře,“ vyložil Růžička. „Pokud tedy dokážeme některé hráče posouvat na level překračující hranice Brna a České republiky a dostanou se do španělské nebo italské ligy, budeme rádi, protože tím pomůžeme zlepšovat i naši reprezentaci. Chceme pomáhat hráčům v jejich kariérách a dostávat je do zahraničních soutěží,“ uzavřel. Jak se jim to tedy podaří?