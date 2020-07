Jeden z šéfů Nymburka Šimeček: Jak řešili odchody hrdinů i úspory | iSport.cz

Sledovat v posledních týdnech změny v týmu Nymburka, napadne vás, že se tam děje něco zlého. Pavel Pumprla, Martin Peterka a naposledy i Jaromír Bohačík… všichni pryč. „Není to určitě lehké období, ale nebudeme se na to vymlouvat,“ říká Ondřej Šimeček, člen vedení Nymburka, tuzemského basketbalového hegemona posledních let. Je jeho éra ohrožena?

Jak hned úvodem komentovat ztrátu tří reprezentantů z posledního MS?

„Myslím, že tahle doba musela jednou přijít. Jde o přirozený vývoj, jenž je letos ještě víc urychlený tou šíleností kolem koronaviru. My jsme se vždy snažili o to, abychom měli v Nymburce základ z kvalitních českých hráčů, potažmo reprezentantů, což se nám dařilo a daří. Například i nyní jsme podepsali mladé tuzemské hráče, v jejichž potenciál věříme. Nicméně třeba u Martina Peterky jsme se na smlouvě prostě nedohodli. On od nás nabídku dostal, ale neakceptoval ji, což respektujeme. Z jeho strany to ani nebylo o penězích, jako že se chtěl herně posunout a podepsat v týmu, kde by očekával větší herní prostor. A držím mu palce, ať se mu to podaří: Nedávno jsem četl, že by měl jít do Braunschweigu.“

Co však říct k odchodu ostrostřelce Jaromíra Bohačíka do Štrasburku?

„Tady ta situace nastala už na konci minulé sezony, kdy jsme se po dohodě s naším majitelem panem Podpěrou rozhodli podepsat s Bočim smlouvu na pár let dopředu. Věřili jsme, že se bude dál rozvíjet a půjde o jeden ze stavebních kamenů našeho týmu. Nicméně přišlo MS, kde Češi s Bočim zazářili, a na něj pak začaly směřovat některé nabídky. Nejvážnější byla ta z ruského Krasnodaru.“

Na čem to tehdy ztroskotalo?

„Na tom, že přišla až v říjnu, tedy těsně před zahájením Ligy mistrů, a my bychom měli jen 14 dní na to někoho za něj sehnat. Jelikož to bylo takhle pozdě a Boči neměl ve smlouvě možnost ukončit ji v průběhu sezony, řekli jsme si tedy podmínky, za kterých bychom ho byli ochotní pustit. Stanovený buy out byl sice vysoký, ale korespondoval se situací, časovým presem a vysokým rizikem. Vedli jsme s agentem a Bočim intenzivní jednání, ale nakonec jsme se s Krasnodarem nedohodli.“

Jak to pak Jaromír Bohačík bral?

„V průběhu sezony jsme na něm viděli, že má brouka v hlavě a že o tom hodně přemýšlí, takže se během koronakrize využilo, že měl ve smlouvě povoleno, že může toto léto odejít. I když jsme chtěli, aby tu hrál dál a měli o něj zájem, chtěli jsme také, aby, když už odejde, to bylo s úsměvem. A proto jsme se s Bočim a jeho agentem dohodli, že možnou opci využije. Jeho agent pak dostal nabídky z několika týmů, z čehož ta nejserióznější byla ze Štrasburku, kterou pak přijal. Přáli jsme si, aby tu zůstal, ale jsem rád, že odcházel spokojený a všechny strany dodržely to, na čem se dohodly a k čemu byly smluvně zavázány. Věřím, že se ve Francii chytne a bude dál ukazovat, že je opravdovým hráčem evropského formátu.“

Dá se říct, jaké bylo Bohačíkovo odstupné do Štrasburku?

„Jedná se o nižší desítky tisíc eur.“

A v případě Krasnodaru jste si vloni přáli kolik?

„Bylo to