O play off NBA si to rozdají Portland s Memphisem, rozhodla výhra o bod | iSport.cz

Basketbalisté Milwaukee půjdou do play off druhou sezonu po sobě jako nejvýše nasazený tým Východní konference. Pozici jedničky si zajistili vítězstvím nad Miami 130:116. • profimedia.cz

Basketbalisté Portlandu se radují z výhry a postupu do boje o play off NBA • Reuters/Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports

O poslední postupové místo do play off NBA si ve víkendovém předkole zahrají basketbalisté Portlandu a Memphisu. Rozhodly o tom závěrečné zápasy dohrávané základní části, ve kterých Portland porazil o jediný bod Brooklyn 134:133 a uhájil tak osmou příčku v Západní konferenci těsně před Memphisem. Ten zvítězil 119:106 nad nejlepším týmem soutěže Milwaukee a teprve druhou výhrou po restartu udržel devátou pozici. Desátému Phoenixu nestačilo ani to, že jako jediný vyhrál všech osm zápasů po restartu a ve čtvrtek zdolal Dallas 128:102.

V pátek jsou na programu poslední čtyři zápasy základní části, které už na postavení v tabulce nebudou mít vliv. V sobotu se odehraje předkolo play off kvůli tomu, aby vzhledem k vyrovnanosti v tabulce byl ve zkrácené sezoně boj co nejvíce spravedlivý.

Pokud osmý Portland vyhraje hned první zápas, postoupí do čtvrtfinále proti Los Angeles Lakers. V případě vítězství devátého Memphisu by se hrál ještě druhý zápas, který by Grizzlies museli opět vyhrát.

Portland čtvrteční výhrou nad Brooklynem potvrdil svou stíhací jízdu. V uzavřené bublině na Floridě po restartu soutěže jen dvakrát prohrál a zejména Damian Lillard předváděl skvělé výkony. A nejlepší střelec závěru sezony to potvrdil dalšími 42 body a 12 asistencemi.

V dramatické koncovce mu navíc hodně pomohly i CJ McCollum a Jusuf Nurkič, po jejichž spolupráci padl klíčový koš sto sekund před koncem. McCollum pak ještě zvýšil na rozdíl čtyř bodů a Portland už těsnou výhru uhájil.

To Memphis se na Floridě trápil a postupně přišel o náskok, který na osmém místě měl. Už to vypadalo, že o šanci na play off přijde, ale zvládl alespoň poslední krok a zdolal Milwaukee. Využil i toho, že Bucks chyběla potrestaná hvězda Janis Adetokunbo. Především ale Grizzlies zahráli skvěle hlavní opory.

Pivot Jonas Valančiunas zaznamenal 26 bodů, 19 doskoků a 12 asistencí. Rozehrávač Ja Morant nasbíral 12 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. Vůbec poprvé v historii klubu tak měli hned dva hráči v jediném zápase triple double. Celkově se to dvěma spoluhráčům povedlo teprve podvanácté v historii soutěže. K tomu navíc Dillon Brooks přidal 31 bodů.

Morant, který kandiduje na cenu pro nováčka roku, zakončil základní část průměrem 17,8 bodu a 7,3 asistence. Jedinými nováčky, kteří měli v první sezoně přes 17 bodů a sedm asistencí, byli Oscar Robertson, Magic Johnson, Isiah Thomas, Damon Stoudemire, Allen Iverson a Trae Young.

Smutnit naopak může Phoenix, který má na desátém místě stejnou bilanci jako Memphis, ale doplatil na horší vzájemné zápasy. Nestačila mu tak ani mimořádná forma, kterou na Floridě předváděl, když vyhrál všechny zápasy.

San Antonio prohrálo 112:118 s Utahem a musí se smířit s tím, že po 22 účastech v play off v řadě se tentokráte do vyřazovacích bojů nepodívá a nevylepší tak rekord NBA. Vzhledem k vývoji by mu však ani výhra nad Utahem nepomohla. Spurs tak předčasně končí sezona poprvé od roku 1997. Krátce na to San Antonio draftovalo budoucí hvězdu Tima Duncana a současný asistent trenéra tak rovněž poprvé ve své úspěšné kariéře zažívá, jaké to je nepostoupit do play off.

„Všechno jednou končí. Ať je to jakkoli bolestivé, já jsem spokojený s tím, jak jsme tu hráli. Pro náš mladý tým jsou to cenné zkušenosti,“ řekl trenér Gregg Popovich, který je strůjcem úspěšné éry.

Výsledky NBA:

Boston - Washington 90:96,

Brooklyn - Portland 133:134,

LA Lakers - Sacramento 122:136,

Memphis - Milwaukee 119:106,

Orlando - New Orleans 133:127,

Phoenix - Dallas 128:102,

Utah - San Antonio 118:112.

Konečné tabulky:

Východní konference:

1. y-Milwaukee 73 56 17 76,7 2. x-Toronto 71 52 19 73,2 3. x-Boston 72 48 24 66,7 4. x-Miami 72 44 28 61,1 5. x-Indiana 72 44 28 61,1 6. x-Philadelphia 72 42 30 58,3 7. x-Brooklyn 72 35 37 48,6 8. x-Orlando 73 33 40 45,2 9. Washington 72 25 47 34,7

Západní konference:

1. y-LA Lakers 71 52 19 73,2 2. x-LA x-Clippers 71 48 23 67,6 3. x-Denver 72 46 26 63,9 4. x-Oklahoma City 71 44 27 62,0 5. x-Houston 71 44 27 62,0 6. x-Utah 72 44 28 61,1 7. x-Dallas 75 43 32 57,3 8. p-Portland 74 35 39 47,3 9. p-Memphis 73 34 39 46,6 10. Phoenix 73 34 39 46,6 11. San Antonio 71 32 39 45,1 12. Sacramento 72 31 41 43,1 13. New Orleans 72 30 42 41,7

Poznámka: Týmy označené "x" postupily do play off, "z" znamená vítězství v konferenci a "p" účast v předkole.

Dvojice pro play off:

Východ - 1. kolo:

Milwaukee - Orlando,

Toronto - Brooklyn,

Boston - Philadelphia,

Miami - Indiana.

Západ - předkolo:

Portland - Memphis,

1. kolo:

Los Angeles Lakers - Portland/Memphis,

Los Angeles Clippers - Dallas,

Denver - Utah,

Oklahoma - Houston.