Prožene Brno Nymburk? Zvučné posily, spolumajitelem i bývalý kouč LeBrona

Jak jste tedy připravení zkusit po všech změnách prohnat letos vládnoucí Nymburk?

(rozesměje se) „To začínáme pěkně zostra. Co se nás týče, jsme připravení hlavně na sezonu. Přestože nás trápí nějaká zranění, finišujeme se soupiskou, kde by měly přijít ještě dvě zahraniční posily. A co se Nymburka a vaší týče… to je jen spekulace. Nymburk seskládal nový tým, my také, naší výzvou je jednoznačně hrát ve špici ligy, ale jestli to bude na Nymburk, který je hegemonem nějakých sedmnáct let, to teď nedokážu predikovat. Můžu však říct, že náš cíl je být co nejlépe konkurenceschopný.“

Během léta jste z českých hráčů přivedli například Viktora Půlpána nebo Šimona Puršla. Jste tedy s posílením týmu spokojení?

„Ano. Ještě jsme dlouho jednali s Martinem Peterkou a byli v kontaktu i s Pavlem Pumrlou, jenže Martin se nakonec rozhodl pro zahraniční angažmá (Braunschweig) a u Pavla by znamenalo, že bychom museli Brno přesunout blíž k jeho baráku, což nešlo. Co se však týče českých posil, jsme rádi, že se nám podařilo Viktora a Šimona přivést, načež zabudováváme i naše odchovance, ať už je to Kuba Nečas nebo Péťa Křivánek. Ti nám v přípravě udělali obrovskou radost a jsou to kluci, kterým bude patřit budoucnost.“

Jaké posty tedy chcete ještě doplnit ze zahraničních hráčů?

„Jednoho rozehrávače a jednoho hráče, který bude hrát na pozici tři a čtyři.“

Bylo to se všemi změnami kolem vlastnictví a posilování hodně turbulentní léto?

„Příprava k těmto změnám jako byli noví majitelé, přesun na halu Vodova nebo restrukturalizace klubu, to vše se dělo prakticky od loňského listopadu. Paradoxně nám v tomhle ale i pomohlo období Covidu, protože jsme se mohli soustředit více na manažerskou činnost než sportovní. Takže jsme s tím spokojení, jak to dopadlo a funguje.“

Dá se říct, že vás tak teď, i v období další nejisté sezony, čeká zkouška, zda všechno klape?

„Je to zkouška pro nás všechny jako pro společnost. Líbí se mi citát Winstona Churchilla o tom, že nejlepší statistik je ta, kterou si on sám zfalšuje. Myslím, že to vypovídá jednoznačně. Ten vir tady bude, my se s ním musíme naučit žit a je dobře, že si kluby odsouhlasily, že se bude soutěž hrát a děj se vůle boží. I kdyby to mělo být nakonec někde v bublině, nemůžeme přestat žít a dělat naší práci. Sezona to bude určitě poznávací a je to pro nás velká výzva. Sám jsem byl na některých jednáních ALK a jsem šťastný za to, jak kluby spolupracují a jak jsou lidé inteligentní a snaží se vytěžit maximum i v této nepříjemné situaci.“

Stihl jste se pak během léta setkat s vaším novým spolumajitelem a trenérskou legendou Davidem Blattem?

„S Davidem Blattem jsem se setkal v roce 2015, kdy jsme byli s nároďákem na turnaji v Řecku. Hodně intenzivně jsem komunikoval s jeho manželkou Kinneret a s Davidem jsem měl jen určité telefony – osobně jsme se nepotkali. On navíc rehabilituje v New Yorku a rodinu má v Izraeli, čili se soustředí spíše na své zdraví.“

Co však nicméně vedení říkalo ohledně vašich cílů?

„Naše cíle nejsou krátkodobé, ale dlouhodobé. Nejprve musíme náš klub začít budovat od píky – osa českých hráčů je střednědobě smluvně vázaná a do dvou, tří let bychom chtěli do Brna přivést evropský pohár. Kvůli aktuální situaci ale ještě nemáme zahraniční hráče a pracovali jsme hlavně s českým jádrem. Jsem však rád, že máme tři hráče z širší reprezentace, do toho Richarda Bálinta, reprezentanta do 20 let a pak reprezentanty U18, což je dobrý vklad do budoucnosti. Nerad bych teď vykřikoval, že budeme hrát o medaile, protože jsou tu též silné týmy Opavy, Svitav, Pardubic nebo Olomoucka, ale i my chceme do té špičky nakukovat a být konkurenceschopní.“