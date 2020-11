Víc než LeBron? Benda (38) oslňuje Nymburk, za narážky na věk pokuta

Zmínit se nehezky o jeho věku je v kabině Nymburka už na pokutu. Táhne mu na 39 let, hraje 20. sezonu, a když debutoval v lize, řada spoluhráčů začala teprve chodit na základku. „Jenže on jako by někde ukrýval živou vodu. Je to ideální vzor sportovce,“ pronesl na adresu nestárnoucího Petra Bendy kouč Oren Amiel. A že je věk jen číslo, ukazuje rodák z Jihlavy opět i v Lize mistrů.

Je to zvláštní specifikum kabiny mistrovského Nymburka. Sazebník pokut a v něm jasně dané prohřešky. Sto korun za nepořádek na místě v šatně, pětistovka za pozdní příchod, tisíc korun za zatajení narozenin nebo nedodání zákusků… A mezi tím vším dvě stovky za to, že se posměšně otřete o věk osmatřicetiletého pivota Petra Bendy.

„Jak to vzniklo? No, zrovna já si z něj na začátku minulé sezony dělal srandu, že už mu je hodně, a on se proti tomu pořád ohrazoval. Takže Pampi (exkapitán Pavel Pumprla) přidal i tuhle položku,“ smál se při vzpomínce současný strážce kasy Martin Kříž.

Sám je o 11 let mladší. Možná se učil teprve malou násobilku, když Benda v roce 2001 v Brně debutoval. Jenže ten i teď, ve dvacáté sezoně, ukazuje, že devětatřicítka na krku není problém. „Vidím ho každý den a nemohu věřit tomu, jak ve svém věku vypadá a hraje. Musí mít doma snad ukrytou živou vodu, jinak to není možné. Děti si rády lepí plakáty LeBrona Jamese či Stephena Curryho, ale já jim říkám, ať si tam pověsí plakát Petra Bendy. On je ideální vzor sportovce. Všichni by si z něj měli brát příklad,“ smekl před ním nymburský trenér Oren Amiel.

BENDA V LETOŠNÍ LM Průměrný počet bodů 8,0 Průměrný počet asistencí 2,0 Průměrný počet doskoků 5,5

V posledním zápase Ligy mistrů navíc Benda pomohl 13 body, šesti doskoky a čtyřmi asistencemi na hřišti Tofasu Bursa k vítězství 96:93. Přitom před pár týdny ho, stejně jako většinu týmu, skolil koronavirus. Když se ale vrátil zpět, pronesl: „Byl jsem v pohodě. Ani jsem neměl teplotu. Jen jsem po pár dnech měl rýmu, malinko kašel a tak z padesáti procent jsem ztratil čich. Nic omezujícího.“

Odjel z Poděbrad do Brna a se svými syny si po rekonvalescenci chodil házet na venkovní hřiště. S návratem na soutěžní palubovky zase ožil. „Bylo to jedno z jeho nejlepších utkání v Lize mistrů za poslední roky. Ukazoval přehled, zkušenost, dobrou ruku, což všichni víme, že má, takže žádné překvapení. Je ale pravda, že v 38 letech se takový výkon od hráčů už moc často nevidí,“ řekl spoluhráč Vojtěch Hruban.

Na kontě má Benda již deset českých pohárů a dvanáct mistrovských titulů. O ten třináctý, s nímž by se stal absolutním domácím rekordmanem, ho na jaře obrala koronavirem předčasně ukončená sezona… Další pokus by však měl dostat za pár měsíců. A po úterý ožil i další jeho sen – ještě něco velkého dokázat na evropské scéně v Lize mistrů.

„Na to, co jsme v posledních týdnech prožili, je tohle pro nás opravdu cenná výhra. Doufám, že nám pomůže v boji o postup, protože každé vítězství venku je hrozně důležité. Sám se snažím užít si každý zápas – někdy to vyjde líp, někdy hůř, ale teď to vyšlo celému týmu,“ dodal Benda po triumfu v Burse.

Aktuální smlouva mu končí po této sezoně. Hecne se nestárnoucí ikona hrát dál i ve čtyřiceti?