Testy, změny a teď dřevorubkyně. Naší motivací je ME, říká Elhotová

Mají to dobře rozehrané. Ze dvou dosavadních zápasů dvě výhry. Jenže místo toho, aby nyní vše završily před svými fanoušky, musí kvůli hrozbě koronaviru české basketbalistky sehrát další část kvalifikace o ME v bublině v Rize. „Věřím, že to zvládneme,“ říká Kateřina Elhotová. Řada opor sice pro duely s Dánskem (pátek) a Itálií (neděle) chybí. Na konci ale může být zajištěný postup na ME.

Jak tedy budou tyto zápasy v improvizované atmosféře zvláštní?

„Bez fanoušků a s prázdnou halou to bude hodně specifické. Podmínky jsou ale nastavené, aby odpovídaly regulím FIBA, takže to beru tak, jak to je. Spíše mi vadí, že nemůžeme hrát úplně kompletní. Nepřijede Romča Hejdová, což je velká ztráta, nebudeme mít Verču Voráčkovou ani Terku Vyoralovou. Bude nám chybět dost hráček základní sestavy.“

Je to nezvyk být najednou ústřední hráčkou zase výrazně obměněného týmu?

„Bude to trochu něco jiného a i náš styl basketu bude jiný. Máme docela velkou díru na dlouhých, ale jsem ráda, že je tu Julča Reisingerová. Překvapila mě pak i spousta dalších nových hráček – jmenovitě třeba Natálie Stoupalová. Je to spíše čtyřková hráčka, která umí vystřelit z dálky a je houževnatá do doskoku… Přesně tohle budeme potřebovat, protože styl, který hrají Dánky, bude trochu podobný severskému dřevorubeckému stylu.“

Bude to s nimi hodně bolet?

„Viděly jsme sice video, kdy hrály s Italkami a nevypadalo to, že by to kdovíjak řezaly, nicméně věřím, že to taky umí. Navíc proměňovaly těžké střely za tři body. Rozhodně to bude tým, který budeme muset vedle basketbalového umu porazit i tvrdostí.“

Jak moc se ale na vás podepsala skoro měsíční stopka kvůli uzavřeným soutěžím?

„Nejvíc to vidím v kondici a hře pět na pět, která nám hodně chyběla. Je to deficit, který se budeme snažit dohnat. Nicméně se s holkama známe a víme, co od sebe čekat. Není to neznámá situace.“

Vy osobně jste se během volna individuálně připravovala jak?

„Nakoupila jsem si domů různé propriety, carbogely nebo cvičební gumy a snažila se dovybavit, aby to mělo význam. Náš atleticky trenér je navíc v tomhle hodně aktivní, takže nám každý den posílal plány. Rozhodně jsme nezahálely.“

Chodila jste si i zastřílet ven?

„Ano, mám hřiště pod barákem, takže jsem tam byla skoro každý den. To ale bylo takové házení, aby člověk nevyšel ze cviku.“

Co vše jste pak musely podstoupit, abyste mohly vůbec do bubliny v Rize odletět?

„Doma jsme absolvovaly asi tři testy na covid – první při nástupu na hotel, pak než se začalo trénovat a ještě testy pro FIBA… No a hned jak jsme přijely do Rigy, tak jsme šly na další. Máme se tu pohybovat s rouškami a jinam než na hotel nebo do haly nemůžeme. Když se člověk podívá na ulici, lidé tu chodí bez roušek a ta pravidla zde asi nebudou natolik striktní jako u nás, nicméně my stejně jinam než na hotel nemůžeme. I na něm jsme pak izolovaní od ostatních týmů, kdy máme vyhrazenou svou část na jídlo a jinde, než na svém poschodí, se pohybovat nemůžeme. Každý tým tu má své patro.“

Pokud by se vám tedy podařilo po neděli zajistit si už s předstihem postup na Eurobasket 2021, slíbily jste si za to v týmu nějakou odměnu?

„Myslím, že žádná speciální motivace není třeba. Každá z nás chce vyhrávat a po basketbalové stránce jsme tomu všechny věnovaly tolik, že už jen postup je dostatečnou motivací. Odměna je pak asi pro každého individuální: Já osobně se těším hlavně na to, že budu po delší době bez malého zase s ním a rodinou.“

PROGRAM KVALIFIKACE (Skupina D, Riga):

13. listopadu

15.30 ČESKO – Dánsko

18.45 Rumunsko – Itálie

15. listopadu

15.30 Dánsko – Rumunsko

18.45 ČESKO – Itálie