Špatný výkon. Jsme mimo rytmus, kaje se Nymburk po konci šňůry

Po koronavirové pauze stále nerozehraní. Po cestování za Ligou mistrů unavení… „Ale to jsou jen výmluvy, které nemám rád. Byli jsme prostě špatní,“ pronesl po nedělní senzační prohře Nymburka s USK Praha 72:88 Vojtěch Hruban. Šestnáctinásobný český šampion padl v Kooperativa NBL po dvou a půl letech a 93 výhrách v řadě. Sebere se do středy, kdy je čeká duel LM s Keravnosem?

Zazněl závěrečný klakson, na jedné straně se sklopily hlavy, zatímco na té druhé se rozpoutala ohromná radost. Tohle byla pro basketbalisty USK Praha výhra, kterou v domácí NBL nezažili od roku 2003. Nezapomenutelný moment. Velkolepý výkon.

Vyšlápli si totiž na jinak dominantní Nymburk, který zdolali 88:72!

„Je to určitě velká výhra pro klub USK Praha. Porazili jsme Nymburk po dlouhých sedmnácti letech. Určitě to je nejlepší a nejkvalitnější soupeř z celé ligy,“ radoval se jejich trenér Dino Repeša.

Šestnáctinásobný mistr doplatil v nedělní předehrávce 10. kola nejen na nerozehranost po pauze, během níž se léčil z koronaviru, ale rovněž na vytíženost z Ligy mistrů a improvizovanou sestavu, kde chyběla dvojice rozehrávačů Retin Obahosan nebo Jerrick Harding.

V české soutěži tak zaznamenal první porážku od března 2018. A první porážku po dosavadních 93 výhrách v řadě. „Gratuluji USK a trenérovi Repešovi. Kdykoli s nimi hrajeme, jsou pro nás výzvou. A nyní si vyhrát zasloužili. Byli lepší, hráli tvrději a byli chytřejší. My musíme najít způsob, jak hrát v této jiné sestavě. Ale nechci mluvit o nás, protože tím nechci znehodnotit to, co USK předvedli. Je třeba ocenit je. My se teď budeme soustředit na středu, kdy nás čeká důležitý zápas s Keravnosem,“ prohlásil trenér Oren Amiel.

Největší měrou se na šestém ligovém vítězství USK za sebou podílel rozehrávač Ondřej Sehnal, který zaznamenal 28 bodů, 7 asistencí a 5 doskoků. Další borec, Robert Rikič pak přidal 19 bodů a 9 doskoků. Pražský celek se proto posunul v tabulce již na třetí místo Kooperativa NBL.

„Prohra zamrzí, ale jednou to přijít muselo. Konstelace pro nás teď nebyla ideální, tým je v polorozpadlém stavu, máme za sebou těžkých čtrnáct dní, cestování, těžkých zápasů, ale na to se nebudeme vymlouvat. Prostě to od nás byl špatný výkon. Jsme mimo rytmus. Naopak USK hráli bez bázně a hany, Ondra Sehnal měl super zápas. Když bylo potřeba, tak dal koš. Nechali jsme ho chytnout a pak už hrál super. USK si to zasloužili. Nejen za dnešní zápas, ale i za to, jak nás proháněli v minulých zápasech. USK proti nám jako jeden z mála týmů v lize pokaždé hraje beze strachu a užívá si to. My dnes naopak nebyli dost dobří.“ nechal se slyšet Vojtěch Hruban.

Pro Nymburk tak nyní existuje jediný recept: Sebrat se! Už ve středu je totiž na domácím hřišti (byť bez fanoušků) čeká důležitý duel Ligy mistrů s Keravnosem. „Lepíme sestavu, hráči nastupují mimo své posty, přichází mladí kluci, kteří toho s námi tolik netrénují... Ale to jsou všechno výmluvy, které nemám rád. Prostě jsme byli špatní. Hned v kabině jsme si ta řekli, že tohle se prostě stává a nemůžeme sklopit hlavu. Čeká nás Liga mistrů, kde potřebujeme potvrdit výhru v Burse a porazit Keravnos. To je ten zápas, na který se potřebujeme soustředit,“ dodal Hruban.