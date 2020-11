VIDEOBLOG: Satoranského nástupce? Krejčí má na draftu NBA šanci 60 %

Rodák ze Strakonic měl v posledním ročníku španělské ligy průměry 3,2 bodu na zápas za 9,2 minut na palubovce. Pro běžného fanouška tohle jistě nejsou statistiky, které by garantovaly NBA. Nabízím ale jiný, optimistický pohled: dvoumetrový rozehrávač je v basketbale pořád velké terno. A co teprve dvacetiletý dvoumetrový rozehrávač, který hraje druhou nejlepší soutěž světa, a který si jde za svým cílem tvrdě od čtrnácti let? Ano, to je Krejčí.

