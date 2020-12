Nymburk deklasoval Keravnos i podruhé a v LM se přiblížil postupu

„Myslím si, že jim sedí míň náš styl než dalších soupeřů ve skupině. Překvapilo mě, že když hráli v ořezané sestavě, tak s námi chtěli hrát rychle. To pro ně byla cesta do pekel,“ řekl nymburský kapitán Vojtěch Hruban. „Bylo jasné, že v té rotaci sedmi lidí dříve nebo později odejdou a stalo se to. Nemají špatný tým, dneska naše převaha byla hlavně ve druhém poločase v síle a energii, kterou jsme do zápasu mohli dát.“

Keravnos dokázal s Nymburkem držet krok pouze v první čtvrtině, ve které vedl až o pět bodů. Hosté ale skóre otočili, úvodní dějství ovládli 30:21 a vedení už nepustili. Čeští šampioni potom především díky nadvládě na doskoku zápas kontrolovali a po úvodní porážce s Dijonem vyhráli potřetí za sebou. Domácí naopak prohráli i počtvrté.

Nymburk za důležitým vítězstvím nasměroval rozehrávač Retin Obasohan, který s bilancí 14 bodů a 10 asistencí zaznamenal double double. „Retin zapadl na první dobrou. Je to hráč, který sedí do našeho stylu i do našeho týmu. Od prvního dne je vidět, že je motor naší hry a může nás táhnout dopředu,“ pochvaloval si Hruban belgickou posilu z druhé poloviny října.

Nejlepším střelcem hostů byl s 19 body Omar Prewitt, Vojtěch Hruban přidal 17 bodů a do dvouciferných čísel se při obnovené premiéře v Lize mistrů dostala i nedávná nymburská posila Lukáš Palyza s 13 body.

„Byl hrozná zima, to jsem nečekal, to byla šílenost. Ale hlavní je, že jsme zápas zvládli. Můj individuální výkon bude vždy sladší, když tým hraje tak, jako hrál dneska,“ prohlásil reprezentant Palyza, který si užil návrat do evropských pohárů po příchodu z Olomoucka na začátku prosince. „Až na malé výjimky v prvním poločase, kdy jsme jim dávali šanci se do zápasu vracet a dělali z toho nervózní záležitost, jsme hráli velmi dobře. Výborně jsme kontrolovali tempo hry, jsem rád, že se to přetavilo v týmovou dominantní hru,“ dodal.

Další zápas v Lize mistrů čeká Středočechy 6. ledna, kdy doma přivítají Dijon.

Skupina B:

Keravnos - Nymburk 69:102 (21:30, 37:52, 54:74)

Nejvíce bodů: Rozzell 18, Hunt 12 - Prewitt 19, Hruban 17, Obasohan 14, Palyza 13. Fauly: 18:15. Trestné hody: 9/8 - 15/13. Trojky: 11:11. Doskoky: 35:57.

Tabulka: