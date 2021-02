Finální boj o ME. Hlavně ne drama do poslední vteřiny, přeje si Elhotová

Jsou blízko. Postup na ME 2021 mají na dosah. Zbývá nadějně načatou cestu ještě dorazit. Ve čtvrtek proti Rumunsku, v sobotu s Dánskem – to je program českých basketbalistek v kvalifikační bublině v Istanbulu. Jistotu jim zajistí dvě výhry, cokoliv jiného spouští řetězec nejistoty a čekání. „Věřím, že na to ale máme. Nic jiného než vítězství si nepřipouštím,“ burcuje Kateřina Elhotová.