Policie uzavřela případ krádeže v Nymburce, italský tým nespolupracoval

„Mrzí nás, jestli Sassari došlo finanční újmy, ale podle policejní zprávy nemohlo být vyšetřování dokončeno, jelikož na něm italský celek odmítl spolupracovat s vysvětlením, že musí na hotel a následně na letiště. Policie tak případ uzavřela,“ uvedl Šimeček.

Krádež hosté oznámili zástupcům Nymburka zhruba půl hodiny po zápase, který po dramatickém závěru domácí vyhráli 90:89. Podle pozdějšího vyjádření pivota Mira Bilana na twitteru přišli hráči Sassari o hotovost.

„Pořadatelskou službu jsme měli zajištěnou jako na všechny zápasy, při kterých se nikdy nic podobného nestalo. Do prostor haly byl umožněn vstup jen osobám, které jsou potřeba k zajištění utkání a jeho televizního přenosu. Klíč od šatny měl po dobu zápasu jen tým Sassari a k násilnému vniknutí nedošlo. Proto se necítíme přímo odpovědní za to, co se stalo a odmítáme pochybení z naší strany,“ uvedl Šimeček.

Italský tým se cítil být poškozen některými verdikty rozhodčích a v dusné atmosféře se odehrála i tisková konference, z níž trenér Gianmarco Pozzecco po emotivním proslovu na adresu sudích předčasně odešel.

„Sami nemáme informace komu a co se ztratilo, vše probíhalo ve velkých emocích. Chápeme, že byl soupeř kvůli všemu naštvaný, jen nás mrzí, že bez prošetření případu došlo k našemu obviňování a komunikaci na sociálních sítích, což výrazně pošpinilo jméno našeho klubu. Také to zastínilo výsledek zápasu. Pokud bychom naše pochybení odhalili, tak ho přiznáme a sjednáme se soupeřem nápravu, ale nic takového jsme neodhalili,“ řekl výkonný ředitel Nymburka.

Klub nicméně přijal nová interní opatření, která nechtěl specifikovat. „Já osobně mám tento týden naplánovaný videotelefonát s prezidentem Sassari, kde si o tom promluvíme. Protože se však dobře známe, víme, že nemá smysl řešit, co se stalo, ale naším společným cílem je budovat jméno a sportovní úroveň Ligy mistrů. Na této úrovni nesmí zůstávat mezi kluby zášť, jelikož všichni se držíme myšlenky fair play a máme společný zájem, aby byla basketbalová Liga mistrů co nejlepší,“ dodal Šimeček.

Nymburku patří po úterní výhře se dvěma výhrami ve skupině L druhé místo zajišťující postup do čtvrtfinále. Sassari je s dvěma porážkami třetí.