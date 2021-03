Dvojitá loupež. Italům vykradli v Nymburku šatnu, kouč soptil z křivdy

„Skvělá organizace a pohostinnost v Nymburce, České republice. Během mezinárodního zápasu Ligy mistrů se nám kdosi vloupal do šatny, prohledal naše tašky i kabáty a ukradl všechnu hotovost. Všechno je v zemi zavřené, nemůžete jít nikam, v tělocvičně bylo tak šedesát lidí a stejně se taková sra*ka stane,“ láteřil chorvatský pivot Miro Bilan na Twitteru.

Podle zdroje Sportu přijela věc řešit policie a konstatovala, že se do šatny nikdo nedostal násilím. Klíč od své šatny měli stále Italové, kterým údajně zmizela pouze hotovost, například mobily zůstaly na svém místě.

„Kromě spousty emocí na italské straně jsme po zápase řešili také soupeřovo oznámení, že se jim v šatně ztratila hotovost,“ popsal situaci pro iSport výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček. „Okamžitě jsme přivolali policii, která se případu ujala. Byli jsme maximálně součinní a nabízeli jsme naši pomoc.

Výsledkem bylo, že tým Sassari nechtěl ve vyšetřování pokračovat a odjel z místa zápasu. Klub si není vědom žádného pochybení. Šatna byla zamčená, klíče měl u sebe soupeř a do šatny nebylo vniknuto násilím,“ dodal Šimeček.

Emoce plály v Nymburce i po samotném zápase. Osmačtyřicetiletý kouč Sassari Gianmarco Pozzecco běsnil kvůli rozhodčím, kteří podle jeho názoru poškodili italský tým. Šlo o akci necelé čtyři vteřiny před koncem zápasu, kdy nymburský rozehrávač Retin Obasohan najel do koše a byl zblokován. Italové po zápase reklamovali, že míč šel do autu od jeho dlaně, tudíž neměl mít Nymburk vyhazování zpoza koncové čáry, díky němuž si připravil vítěznou střelu.

Pozzecco zdůrazňoval, že při jiné sporné akci 17 sekund do konce sudí použili video a na jeho základě přisoudili míč domácím. „Předtím se šli podívat na video a pak už ne? I když šel podle mě míč do autu od jejich hráče! To není fér! To není fér! Moji hráči sem cestovali k zápasu 25 hodin… Prosil jsem je, ať se jdou podívat. Byl jsem si jistý, že se (Obasohan) dotkl míče poslední. A oni nešli,“ běsnil italský trenér, načež se sebral a odešel z tiskové konference. K tomu samému přiměl i svého pivota Miro Bilana sedícího po celou dobu vedle něj. „Řekni jim nějakou blbost a jdeme!“

Nymburk má po dvou zápasech osmifinálové fáze na kontě dvě vítězství a jako jediný neporažený tým vede tabulku skupiny L.