Palyza po výhře Nymburku: Běsnění italského kouče? Nám nikdo nepomohl

Druhé vystoupení v osmifinálové skupině Champions League nevypadalo pro Nymburk vůbec dobře. Jenže ani čtrnáctibodové manko nebylo překážkou v cestě za body. V koncovce domácím pomohlo i video. „Kouč soupeře to neunesl. Je to italská nátura, běsnění na tiskovce mě nepřekvapuje,“ popisuje Palyza v rozhovoru pro iSport.cz kontroverze, které doprovázely koncovku utkání.

Lukáši, vyhráli jste i druhý domácí zápas těžké skupiny. Oproti bitvě s Bambergem (91:87) to ale bylo daleko náročnější, že?

„Bylo to úplně jiné. S Bambergem jsme hru kontrolovali a v závěru trošku ztráceli půdu pod nohama, ale naštěstí jsme to zvládli. Teď to bylo zcela opačné. Sassari bylo od druhé čtvrtiny lepší, hrálo přes dva vysoké pivoty a takové kluky nemáme. V obraně jsme museli jít na hranici sil, abychom vůbec drželi krok. Soupeř si dvakrát vybudoval vedení o třináct čtrnáct bodů a už to nevypadalo dobře. Ale my jsme trošku zamíchali sestavou, někteří hráli mimo své obvyklé pozice a to strašně moc pomohlo. Zrychlili jsme hru a povedlo se nám změnit ráz zápasu.“

Hayden Dalton rozhodl poslední střelou. Vy jste mu skvěle postavil clonu. Bylo to ideálně sehrané?

„Vyšlo to úplně perfektně. Secvičený výhoz zpoza zadní čáry jsme zvládli bravurně. Tušil jsem, že mě vysoký obránce Bilan, který mě poslední minuty hlídal, nechá postavit clonu. Už pak jen stál pod košem a nedobral Daltona, kterého jsem tím uvolnil do střely. Vyšlo to naštěstí tak, jak jsme očekávali.“

Co říkáte na reakci trenéra Gianmarca Pozzecca, který na tiskovce doslova pěnil?

„Řval po komisaři i po rozhodčích. Neunesl to. Je to italská nátura, horká krev. Na jednu stranu to mám rád, protože je správné, když se sport dělá se stoprocentním zaujetím a emocemi. Na druhou stranu umím objektivně přiznat, že kdyby bylo v závěru něco hodně podivného v náš prospěch, tak sklopím uši a řeknu, že nám to někdo daroval. Ale to jsem vůbec necítil.

Jak jste viděl situaci, po kterém šli rozhodčí kontrolovat video a teč soupeře? Po delším zkoumání vám přisoudili výhoz a pak jste rozhodli.

„Náš rozehrávač Obasohan šel do koše, chtěl přihrát a skončilo to v autu. Trenér Sassari si sice stěžoval, ale taky přišel v tomto momentu na Obasohana evidentní faul. Byl to jasně náš balon. Trenér vypěnil, ale myslím, že po dvou třech dnech, si řekne, že zápas měli ve svých rukou a mohli ho vyhrát dávno dřív. Ne nějakými momenty pět sekund před koncem. Italové jsou impulzivnější, nemusel nadávat komisařům a rozhodčím, ale to běsnění na tiskovce mě nepřekvapuje. Tak to prostě chodí v jižanských zemích. Obrovskou křivdu bych v tom však objektivně neviděl.“

Hráčům Sassari během zápasu někdo vybílil peněženky. Přitom šatna byla zamčená a klíče prý měli jen Italové. Bavili jste se o tom se spoluhráči?

„Vím, že to řešili naši manažeři. Byli naprosto součinní, zavolali policii. Italové to nakonec řešit nechtěli, je to hodně podivné. Poměry v Nymburku znám, o chod zápasu se stará pořád deset patnáct stejných lidí. Je tomu tak už patnáct dvacet let. Nedovedu si představit, že by někdo šel s náhradním klíčem soupeři do šatny a ještě by jim nechal cennosti a vzal jen cash z peněženek. Zvláštní událost, ale víc soudit mi to asi nepřísluší.

Zpět k dramatu na palubovce. Po vítězné trefě vypukla euforie. Jak moc si ceníte tohoto obratu?

„Obletělo to novinové titulky, Liga mistrů je v Evropě hodně sledovaná. Na sociálních sítích to mělo ohlas. Sassari to neslo hůř, mělo pocit křivdy, že se rozhodčí nešli podívat na video, když jejich trenér chtěl. Ale já se přiznám, že netuším, o který moment vlastně šlo. Televizní záběry dokazují, že nikdo nikoho nepoškodil. Soupeř mohl zápas v pohodě ukončit, ale dal nám šanci a my jsme se jí chytli. Je to úžasná euforie a výhra je cenná ještě z jednoho důvodu.“

Povídejte.

„Pro klub jde o satisfakci za sezonu 2016/17. Nymburk hrál osmifinálovou fázi Champions League právě se Sassari. Venku prohrál o dvaadvacet bodů a doma potřeboval vyhrát o třiadvacet, aby postoupil. Kluci vedli už o třicet bodů a vypadalo to, že to zvládnou, ale v závěru dostali koše a postup utekl o jediný bod. Teď se nám povedlo jim to trošku vrátit, i když to nebyl zápas o postup.“

Jak důležitá je výhra z pohledu vývoje v tabulce?

„Mimořádně, protože kdybychom se Sassari doma prohráli, tak by ve skupině už nebylo moc možností, jak pracovat s postupovou variantou. Domácí vítězství jsou klíčová, i když byla těsná. Musíme doma urvat i třetí zápas a pokusit se něco uhrát i venku, což by mohlo k postupu hodně pomoct. Další zápas v Zaragoze bude asi nejnáročnější zkouškou. Ale snad i tam budeme schopní sahat po vítězství.“

V úterý jste se dokázali vyrovnat i s absencemi. Chytil jste šanci za pačesy a jste spokojený s výkonem?

„Měl jsem dobrý vstup a dobrou koncovku. To mezitím bylo trošku hluché. Měl jsem pěkné střely, které bohužel nespadly do koše. Možná i proto jsme nabrali manko. Výborně zahrál Jerrick Harding, který to vzal do svých rukou. Co jednu chvíli trefoval, skoro bylo, jako když člověk hraje na PlayStationu. Absence jsme měli citelné. Vojta Hruban má klíčovou roli v týmu. Je to nejen bodový lídr. Petr Benda je díky zkušenostem v obraně a spolehlivé hře další borec, kterého není jednoduché nahradit. O to víc může teď mančaft nabrat sebevědomí. Uvědomit si, jak je široký. Že i bez dvou klíčových hráčů užší rotace dokáže porazit čtvrtý tým italské ligy. Je to obrovská výhra.