Nejúspěšnější v Lize mistrů? Klíčem je chemie v týmu, řekl kouč Nymburku

„Klíčem je skvělá chemie v týmu. Hráči se podporují navzájem a chápou, že síla je ve smečce. Půjčují si míč, ale i těla a srdce,“ prohlásil kouč Oren Amiel na tiskové konferenci po domácím vítězství 98:78 nad Zaragozou.

Právě čtvrteční výhra rozhodla o tom, že Nymburk vyhrál svoji osmifinálovou skupinu v konkurenci španělského celku, německého Bambergu a italského týmu ze Sassari. „Je to obrovský úspěch. Když porovnáme, s jakými týmy jsme měli čest, tak je až neuvěřitelné, že Nymburk dokáže z pozice skromnějšího týmu v Lize mistrů, co se týče rozpočtu, vymačkat maximum a předvádět takové výsledky,“ řekl křídelník Lukáš Palyza, který se v posledních zápasech stal střeleckým tahounem.

Už v první fázi soutěže předváděl Nymburk kvalitní výkony. Český tým má spolu s Tenerife a obhájcem vítězství z Burgosu nejlepší bilanci ze všech účastníků Ligy mistrů. „Nechali jsme za sebou už v první skupině bronzový Dijon. Teď tři opravdu špičkové celky,“ pochvaloval si Palyza.

Basketbalisté ustáli i složité chvíle, kdy jim zápasový program narušila karanténa kvůli nákaze koronavirem.

„Ne každý si uvědomuje, čím jsme si museli projít. Mezi sebou jsme si řekli, že jsou jen dvě možnosti: stěžovat si a brečet, nebo vyhrávat. A já jsem rád, že si kluci vybrali cestu vyhrávat. Pokaždé jsme našli způsob, jak se s překážkami vypořádat,“ ocenil kouč Amiel svěřence.

Čtvrtfinále proti Karsiyace, Burgosu či Štrasburku

Nymburk se na začátku příštího týdne dozví dějiště Final Eight. V pátek proběhne los a je jisté, že tým ve čtvrtfinále narazí na jednoho ze soupeřů z druhých příček ostatních osmifinálových skupin.

Může tak dojít na souboj s tureckou Karsiyakou, španělským Burgosem, nebo Štrasburkem, jehož barvy hájí reprezentant a bývalá nymburská opora Jaromír Bohačík. „Když jsem viděl týmy v nejlepší osmičce, tak už si nevyberete,“ konstatoval Palyza.

Všichni tři potenciální soupeři pro čtvrtfinále se jeví jako mistrovská prověrka. „Štrasburk má spoustu Američanů a do toho klíčovou roli má Jarda Bohačík. Nemyslím si, že by to byl tým, který by nám extra nevyhovoval. Karsiyaka je v Turecku v play off rok co rok a má špičkové individuality. Nemám tým, který bych si chtěl vybrat,“ uvažoval Palyza.

Český tým při minulém čtvrtfinále narazil na AEK Athény a padl. Na blížícím se turnaji, který se bude konat od 6. do 9. května, touží otevřít brány semifinále. „Musíme pro to udělat všechno. Prohrát první zápas a balit se domů by bylo hodně nešťastné,“ řekl Palyza.

Klíčem bude kompletní sestava, ve které v poslední době chyběl zejména rozehrávač Retin Obasohan, jenž prodělal těžší průběh onemocnění a zápal plic. „Máme necelý měsíc na to, dát se do kupy. Když pojedeme v kompletní sestavě a v takové formě jako doposud, můžeme ještě udělat velké věci. Pevně věřím, že to neskončí jen u toho prvního zápasu,“ dodal Martin Kříž.