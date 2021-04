Satoranský chce reprezentovat: Nic mě nezastaví. Zájem má i Veselý

Zničující tempo extrémní sezony NBA si v posledních dnech i na něm vybralo daň. Tomáš Satoranský lehnul s virózou, do toho se ozvala bolest zad. Český rozehrávač věří, že s Chicagem projde alespoň do předkola play off, což znamená, že by se mu sezona za Atlantikem protáhla minimálně ke konci května. I tak je rozhodnutý s minimální pauzou táhnout národní tým na kvalifikaci o olympiádu v Kanadě. A už dopředu potvrdil, že si za nic nenechá ujít EuroBasket 2022 v Praze.

V našlapaném programu si udělal čas a zúčastnil se online promoakce u příležitosti 500 dnů ke startu EuroBasketu, jehož jednu skupinu bude příští rok od 1. září hostit pražská O2 Arena. Má to být vrchol reprezentační kariéry současné úspěšné generace, jíž Tomáš Satoranský šéfuje. A potvrdil, že o národní tým má zájem také druhý hvězdný Čech Jan Veselý.

Začněme ale v zámoří. Před uzávěrkou přestupů obměnili Bulls kádr, přišel hvězdný černohorský pivot Nikola Vučevič či Němec Daniel Theis. Poslední dvě utkání jste vyhráli, přesto máte od té chvíle bilanci pouze 5:9. Jak si věci sedají?

„Předně jsem rád, že jsme teď navázali na vítěznou sérii druhou výhrou za sebou. Ale tahle covidová sezona je hodně proměnlivá, situace se mění ze dne na den. Na dva týdny nám vypadl Zach LaVine kvůli pozitivnímu testu na covid. Musíme hrát teď trochu jinak, v posledních dvou zápasech se nám dařilo hlavně v obraně. Program je velice náročný, hraje se každý druhý den, není moc čas přemýšlet nad tím, co se dá změnit. Učíme se za pochodu. Pořád si myslím, že máme šanci se do play-in tournamentu (předkolo play off hrají týmy na sedmém až desátém místě) dostat, protože náš zbylý program není tak náročný jako u jiných týmů. Myslím, že je velká šance si po konci základní části zahrát ještě zajímavé zápasy.“

Jak jste na tom vy osobně zdravotně? Vynechal jste jeden zápas, v posledních dvou jste pak nedostal na palubovce víc jak 20 minut a nastupoval jste až z lavičky. Souvisí menší minutáž s problémy se zády?

„Určitě jo. Záda byla spojená s mojí virózovou epizodou, která nebyla naštěstí covidového charakteru. Na dva dny jsem lehnul, třetí den jsem už byl schopný odehrát zápas. Ale ještě nejsem stoprocentní, takže minuty se od toho trošku odvíjí. Ale jak říkám, sezona je tak náročná, že dva dny znamenají to, že ztratím jeden zápas. Měli jsme zrovna dva zápasy po sobě, chtěl jsem si odpočinout. Uvidíme, jestli moje minutáž půjde zase nahoru. Bude to záviset na tom, jak se budu cítit. Každým dnem je to ale lepší, takže doufejme, že minuty půjdou zase nahoru.“

Jak je těžké se v extrémním kolotoči téhle sezony, kdy se hraje prakticky obden, starat o tělo?

„Je to komplikované, pořád cestujeme, jsme prakticky jen na hotelu, domů se během dubna dostanu opravdu jen na pár dnů. Takže všechno probíhá na cestách, řeší se jídelníček, spánek. Přelety tomu moc nepomáhají, naposledy jsme se dostali na hotel ve dvě ráno. Máme rozhozený rytmus, určitě to ovlivňuje zápasy. Ale všechny týmy to mají stejné, nemůžeme si na to stěžovat. Samozřejmě když vás v takové situaci sekne viróza, dostáváte se zpět obtížněji než za normálních okolností.“

Kdo ví, kdy vám skončí sezona NBA, přitom už 30. června v kanadské Victorii čeká první zápas olympijské kvalifikace s Tureckem. Asi budete dost rozbitý, že?

„Reprezentace má na hráče neskutečný vliv, co se týká pozitivní energie. Vzpomínám si, když se k nám vždycky Jirka Welsch připojil, tak vypadal, že nemůže hrát basketbal a za dva dny už smečoval i při rozcvičování. Tahle parta, kterou kolem nároďáku máme, mám na všechny pozitivní vliv a síly do bojů o olympiádu nebudu muset nikde hledat.“

Takže máte olympijskou kvalifikaci v programu?

„Když budu na sto procent v pořádku, tak s ní počítám. Trenér i všichni z realizačního týmu už se mnou taky počítají.“

V kanadě budete v konkurenci domácích, Řecka, Číny, Turecka a Uruguaye usilovat o jediné volné místo. Jak velkým jste optimistou? A zaregistroval jste, že Kanada přišla o klíčového rozehrávače Jamala Murrayho, jenž si přetrhl zkřížený vaz v koleni?

„Abych řekl pravdu, moc soupeře nesleduji, protože zápřah téhle sezony mi to moc nedovolí. Už z předchozí kvalifikace o olympiádu v Bělehradě jsme se naučili, že je síla soupeřů hrozně nečitelná. Týmy se dost často setkávají těsně před turnajem, záleží na momentální formě i tom, jak si spolu sednou. Je to takový play off turnaj, protože každá chyba se počítá. Fakt, že Kanada přišla o Jamala Murrayho, je velká ztráta, ale oni disponují patnácti, dvaceti kvalitními hráči z NBA, jsou schopní poskládat opravdu skvělý tým. I tak budou strašně nebezpeční, zvlášť když hrají doma.“

Jste v kontaktu s kamarádem Janem Veselým? Je rovněž rozhodnutý reprezentovat?

„Psali jsme si párkrát, ne že bychom si volali každý týden. Slyšel jsem, že jeho zájem reprezentovat dál trvá, chtěl by hrát na těch obou velkých akcích (kvalifikace o OH a EuroBasket 2022). Já už z něj měl strašně pozitivní pocit během poslední kvalifikace o mistrovství světa, i proto mi bylo strašně líto, že s námi nemohl odcestovat do Číny. Sleduju teď jeho výkony. Má zase úžasnou sezonu s Fenerbahce v Eurolize. Jsem rád, že se vrátil po zranění ze začátku sezony a je schopný podávat mimořádné výkony a dotáhnul Fenerbahce do play off. Teď si zranil kotník a na sérii s CSKA Moskva prý bude až ve třetím utkání, i tak věřím, že se jim podaří postoupit do Final Four.“

Co vy a EuroBasket 2022, jehož skupinu bude hostit i Praha? Co by se muselo stát, abyste se ho nezúčastnil?

„Kromě zranění mě nic nemůže zastavit. Už jsme se o tom s klukama bavili, že by to měl být největší reprezentační vrchol pro naši generaci. Určitě bych si to nenechal za žádnou cenu ujít.“

Jste v kontaktu s dalšími spoluhráči?

„Máme svoji skupinu na whatsappu. Píšeme si zprávy, když se něco stane, třeba když Nymburk postoupil v Lize mistrů. Když dá Patrik Auda pravačkou koš v Japonsku, tak to hned ve skupině oslavíme. Je důležité, aby spoluhráči zůstali v kontaktu i během sezony. Jen to dokazuje, že máme super partu a máme na čem stavět.“

Až se zase sejdete, tak i díky tomu všechno do sebe rychle zapadne, že?

„Přesně tak, s touhle partou jsme spolu už pět, šest let. Setkáváme se každé léto na reprezentační akci. Třeba skvělé bylo to, co jsme díky federaci udělali minulé léto během pandemie, kdy jsme se na dva týdny sešli na soustředění. Také pomáhá, že máme stejného trenéra Ronena Ginzburga, od něhož víme, co čekat. Všichni známe jeho filozofii i svoji roli v týmu. Jsme schopní se rychle sehrát. Partu a náladu v týmu si budujeme už několik let.“

Jak myslíte, že tahle parta zvládne tlak domácího evropského šampionátu, na němž se bude čekat stejné velkolepé tažení jako při MS 2019 v Číně?

„Mohla by být výhoda, že se kvůli covidu Evropa o rok posunula a ta basketová horečka už trošku opadla. Samozřejmě ale tlak bude i tak. Na domácí mistrovství se chceme předvést v nejlepším světle, všechno jiné než postup ze základní skupiny by byl neúspěch.“

Skupiny EuroBasketu se budou losovat už za týden ve čtvrtek. Jediným zatím jasným soupeřem je Polsko, které si Česko mohlo jako pořadatel do pražské skupiny vybrat. Co o soupeři soudíte?

„Nerad bych to zakřiknul, protože poslední roky jsme s Polskem vyhrávali. Samozřejmě to byly vyrovnané souboje, protože svoji kvalitu mají. Na posledním mistrovství světa to bylo už docela vyhrocené, již jen tím, že jsme proti nim asi třikrát hráli v přípravě a známe jejich styl a víme, co od nich čekat. Je to ale pořád až za 500 dní, můžou přijít nové talenty a síla týmů se může změnit.“

Máte vysněný tým, který byste si do skupiny přál? Třeba Srbsko s možnou hvězdou Nikolou Jokičem či Řecko s Giannisem Antotokounmpem?

„Bylo by atraktivní, kdyby se podařilo do Prahy přitáhnout nějakou superstar z NBA, pro fanoušky by to byla určitě třešnička na dortu. Já osobně bych si proti nim ale radši zahrál až v dalších skupinách.“

Klíčová data reprezentace

29. dubna 2021

Losování základních skupin pro Eurobasket 2022. Česko je nasazené velmi lichotivě ve druhém koši.

30. června – 4. července 2021

Olympijské kvalifikace v kanadské Victorii, Česko se ve skupině utká s Tureckem (30. 6.) a Uruguayí (1. 7.). První dva týmy ze skupiny postupují do semifinále, v němž se křížem utkají s prvními dvěma týmy druhé skupiny (Kanada, Řecko, Čína). Pouze vítěz celého turnaje postoupí do Tokia.

1. – 18. září 2022

EuroBasket, jedna z jeho základních skupin se bude hrát i v pražské O2 Areně, dalšími pořadatelskými zeměmi jsou Německo, Itálie a Gruzie. Základní skupiny jsou šestičlenné, Česko už si vybralo jako soupeře ze třetího koše Polsko. Vyřazovací zápasy jsou na programu v Berlíně.